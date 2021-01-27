Эксперты с Уолл-стрит в ожидании финансового отчета Apple за последний квартал 2020 года, который уже вскоре опубликует компания.

Источник: РБК

27 января 2021 года, после закрытия основной торговой сессии на бирже NASDAQ, американская компания Apple опубликует финансовый отчет за последний квартал прошлого 2020 года, который будет доступен всем желающим на сайте компании. Эксперты с Уолл-стрит уже прогнозируют небывалую прибыль инвесторам компании в размере 103 миллиарда долларов.

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Прогнозы аналитиков по поводу суммы выручки Apple

Аналитики, которых опросили FactSet, прогнозируют, что впервые за всю историю американской компании Apple ее квартальная выручка превысит 100 миллиардов долларов и составит 103 миллиарда долларов. К примеру, в предыдущем году показатель составлял 91,82 миллиарда долларов.

По мнению экспертов, доход от новых телефонов компании может составить в последнем квартале 59,58 миллиарда долларов. В предыдущем 2019 году выручка составила 55,96 миллиарда долларов. Финансовый директор Лука Маэстри ожидает, что выручка компании вырастет, в связи с продажами iPhone, даже несмотря на то, что телефоны поступили в продажу позже обычного.

Однако, не телефонами единственными, аналитики делают ставку на iPad и линейку Mac, ожидая выручку в размере 7,38 миллиарда долларов от телефонов и 8,63 миллиарда от Mac. В 2019 выручка компании от продуктов составила 5,98 миллиарда долларов и 7,16 миллиарда долларов соответственно.

Что известно о Apple Apple – технологическая компания, которая проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы. 2 августа 2018 года, во время торгов акциями, капитализация компании составила 1 триллион долларов. Это сделало Apple не только самой дорогой компанией, но и первой американской компанией чья капитализация достигла столь высокой отметки. 2 августа компания из Купертино обошла предыдущего рекордсмена, компанию PetroChina.

По состоянию на середину августа 2020 капитализация компании выросла до 2 триллионов долларов, однако 3 сентября 2020 цена Apple резко упала на 8% и составила 180 миллиардов долларов.

Мнение экспертов

По мнению директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, американская компания должна предоставить значительно более высокие показатели, чем ожидают аналитики, поскольку, в противном случае, возможна коррекция на фоне переоценки компании, которая является наиболее вероятным вариантом.

Отчетность на уровне ожиданий (без учета прогнозов) приведет к падению котировок на 2–5%,

– говорит Вадим Меркулов.

Высокие ожидания, довольно часто, уже заложены в котировки. С момента презентации iPhone 12 стоимость акций компании выросли на 20%, что привело к росту S&P 500 почти в два раза, за тот же период. С начала 2021 года бумаги американской компании подорожали примерно на 10%.

Не исключено, что компания и в этот раз приятно удивит инвесторов в соответствующей положительной реакции котировки,

– аналитик Игорь Додонов.

Господин Додонов считает, что ожидания крупных квартальных результатов уже, вероятно, заложенные, в определенной степени, в цену. Однако, в то же время, компания известна своей способностью превосходить прогнозы рынка.

Планы компании Apple

Компания стремится расширяться и дальнейшем, планируя в первой половине 2021 года произвести от 95 миллионов до 96 миллионов телефонов iPhone, что на 30% больше чем в предыдущем году. Также компания планирует запустить новый продукт. Новинкой в 2021 году станут VR-очки, а в 2024 году Apple собирается выпустить собственный беспилотный автомобиль.

Однако, стоит отметить, что в настоящее время львиную долю выручки компания получает от продажи телефонов iPhone, но начиная с 2018 года доход снижается. Ситуацию компенсирует рост продаж в других сегментах – особенно в сервисах.