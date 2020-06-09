У вівторок, 9 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати, попри незначне падіння в понеділок. Інвестори з оптимізмом сприймають процес пом’якшення карантину в низці країн і, відповідно, запуск економіки.

За даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту WTI піднялися на 1,3% (0,50 долара) – до 38,69 долара за барель. У понеділок, 8 червня, вартість американської нафти впала на 1,36 долара.

Ф’ючерси за серпень на нафту Brent подорожчали на 1,4% (0,56 долара) – до 41,36 долара за барель. У понеділок вартість контракту опустилася на 1,50 долара, перервавши семиденний період зростання.

Оскільки Brent тримається дуже добре, торгуючись трохи більше, ніж 40 доларів за барель, на ринку виникають розмови про те, що WTI незабаром теж досягне цього рівня,

– зазначив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег у CMC Markets.

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Ринок нафти в умовах пом’якшення карантину

У Нью-Йорку, місті, що найбільше постраждало від коронавірусу в США, влада скасувала деякі обмеження. Тому цей тиждень розпочався для Нью-Йорка з послаблень і відновлення повноцінного життя вперше за три місяці. Такі пом’якшення позитивно вплинули на ціни нафти та зростання попиту на сировину.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США знизилися на 1,5 мільйона барелів на минулому тижні, що закінчився 5 червня.

За підрахунками шести аналітиків, запаси бензину зменшилися приблизно на 100 тисяч барелів на минулому тижні. Однак запаси дистилятів, з-поміж яких мазут і дизельне пальне навпаки, зросли на 2,9 мільйона барелів.

Хоча попит на нафту відновлюється поступово, але все ж все може змінитися, і він почне падати знову. Окрім того, на ринку існує надлишкова пропозиція. Тому країни ОПЕК та їхні союзники повинні контролювати кількість барелів, що надходять на ринок. Але це складно,

– заявив Лаклан Шоу, керівник дослідницького підрозділу Національного банку Австралії.

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Нова домовленість ОПЕК+

Країни ОПЕК+ у суботу, 6 червня, домовилися продовжити рекордне зниження обсягів видобутку нафти (на 9,7 мільйона барелів на добу) ще на один місяць – липень.

Нагадаємо, згідно з квітневою домовленістю, у липні нафтовидобуток планували знизити на 7,7 мільйона барелів на добу.

Після досягнення такої домовленості понеділок розпочався для ринку нафти зі значного підйому цін на сировину. Зокрема, Brent перевищувала 43 долара за барель. Однак упродовж дня ціни на нафту опустилися.

У понеділок, 8 червня, Саудівська Аравія заявила, що королівство та його союзники – Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати – не продовжуватимуть далі скорочення нафтовидобутку на додаткові 1,2 мільйона барелів на добу.

У цей же час, Лівія, яка в січні вийшла з ринку, відновила нафтовидобуток.