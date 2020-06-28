Власти США хотят купить Ericsson и Nokia: компании могут получить ряд льгот от Вашингтона
Власти США рассматривают вариант покупки европейских технологических компаний Ericsson и Nokia. Основная цель американского правительства – создание конкуренции Huawei – одной из крупнейших компаний Китая в сфере телекоммуникаций.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве США.
По информации американского издания, администрация президента США Дональда Трампа намерена стимулировать местных техгигантов, например, Cisco Systems, купить европейские Ericsson и Nokia. Такая инициатива политической верхушки должна ускорить развитие сети 5G в Соединенных Штатах.
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Как Соединенные Штаты будут поддерживать Ericsson и Nokia
Американские власти намерены предоставить налоговые льготы, а также экспортно-банковское финансирование для европейских компаний. Кроме того, администрация Дональда Трампа оказывать поддержку тем инвесторам, которые готовы вложить деньги в одну из европейских технологических компаний.
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США и техгиганты Китая
Как известно, китайская компания Huawei – это крупнейший в мире продавец телекоммуникационных устройств. В частности, доля этого техгиганта на рынке составляет 28%. По информации Wall Street Journal, Huawei может продавать оборудование по низким ценам, в отличие от своих конкурентов. Предприятие имеет возможность снижать цены благодаря поддержке правительства Китая.
Соединенные Штаты в ближайшее время могут внести поправки в свои правила, которые сейчас запрещают американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei.
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