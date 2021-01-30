Компания Илона Маска SpaceX завершает раунд финансирования в феврале 2021 года. После этого ее могут оценить минимум в 60 миллиардов долларов.

Источник: Business Insider

Сейчас цена каждой акции в последнем раунде может составить от 325 до 350 долларов за акцию. Всего, по информации Business Insider, оценка SpaceX может достичь даже 92 миллиардов долларов.

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Отметим, что в раунде финансирования еще в августе 2020 компания собрала 1,9 миллиарда долларов инвестиций. После раунда SpaceX оценили в 46 миллиардов долларов.

Так, августовский раунд финансирования сделал SpaceX одной из крупнейших компаний-единорогов в истории. "Мы ожидаем, что в феврале будет самый большой скачок в оценке за всю историю SpaceX", – думают в компании.

Пока неизвестно, какое количество акций в результате выпустит компания. Но это определит общую сумму денег, которую SpaceX соберет за раунд, а также новую оценку компании. Ходят слухи, что инвесторы хотят купить больше акций, чем компания планирует продать.

Куда SpaceX потратит инвестиции? Компания собирает деньги на исследования и разработки для работы над новой многоразовой ракетой-носителем Starship. Также финансирование нужно для спутникового интернет-сервиса Starlink, с помощью которого SpaceX намерена предоставить интернет в труднодоступных точках мира. Для этого компания отправляет спутники на околоземную орбиту.