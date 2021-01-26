После второго раунда финансирования сервис Vimeo 300 миллионов долларов инвестиций. А во время первого раунда 2020 – привлекли 150 миллионов. Теперь предварительная оценка стоимости Vimeo составила 5,7 миллиарда долларов.

Источник: InterActive Corporation

Компания Vimeo инвестирует привлеченный капитал в дальнейший рост видеосервиса, разработку инновационных технологий и расширение штата.

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Известно, что в сервис больше уложились инвестиционная корпорация T. Rowe Price Associates и Oberndorf Enterprises.

Уже в конце декабря 2020 анонсировали план выделить Vimeo в отдельную компанию. Ожидается, что это произойдет во втором квартале 2021 года.

Также Vimeo стал одним из бенефициаров пандемии, поскольку работа на дому увеличила спрос на услуги подобных сервисов. Облачное программное обеспечение компании использует более 200 миллионов пользователей, в том числе компании Amazon, Starbucks и Deloitte.

Поскольку мир интересуется видео как никогда ранее, Vimeo имеет невероятно сильную позицию, чтобы помочь предприятиям воспользоваться этим мощным носителем информации. Мы планируем быстро двигаться, чтобы предоставить наши инструменты профессионального качества еще миллионам пользователей,

– сказала генеральный директор Vimeo Анджали Суд.