Після другого раунду фінансування сервіс Vimeo 300 мільйонів доларів інвестицій. А під час першого раунду у 2020 – залучили 150 мільйонів. Тепер попередня оцінка вартості Vimeo склала 5,7 мільярда доларів.

Джерело: InterActive Corporation

Компанія Vimeo інвестує залучений капітал в подальше зростання відеосервісу, розробку інноваційних технологій і розширення штату.

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Відомо, що у сервіс найбільше вклалися інвестиційна корпорація T. Rowe Price Associates і Oberndorf Enterprises.

Вже в кінці грудня 2020 року анонсували план виділити Vimeo в окрему компанію. Очікується, що це відбудеться в другому кварталі 2021 року.

Також Vimeo став одним з бенефіціарів пандемії, оскільки робота на дому збільшила попит на послуги подібних сервісів. Хмарне програмне забезпечення компанії використовує більше 200 мільйонів користувачів, зокрема компанії Amazon, Starbucks і Deloitte.

Оскільки світ цікавиться відео як ніколи раніше, Vimeo має неймовірно сильну позицію, щоб допомогти підприємствам скористатися цим потужним носієм інформації. Ми плануємо швидко рухатись, щоб надати наші інструменти професійної якості ще мільйонам користувачів,

– сказала генеральна директорка Vimeo Анджалі Суд.