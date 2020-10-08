Для успешного привлечения капитала в Украине нужно прежде всего развивать инвестиционную инфраструктуру, инвестиционный климат и инвестиционные возможности. Такой позиции придерживается премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом политик заявил во время круглого стола с участием послов иностранных государств и народных депутатов, сообщается на официальном сайте Кабинета министров Украины.

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Как будут привлекать средства инвесторов

По словам Шмыгаля, одним из ключевых механизмов в привлечении капитала является развитие инвестиционной инфраструктуры. Достойным примером этого украинский премьер-министр считает проект "Дия.Сити". Именно эту инициативу власти планируют использовать для создания свободной экономической зоны, куда можно будет привлекать иностранных инвесторов.

По словам Шмыгаля, основными преимуществами проекта "Дия.Сити" являются:

выгодные налоговые ставки;

отсутствие бюрократии;

удобная цифровая платформа для ведения бизнеса и получения всех необходимых услуг в режиме онлайн.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что в контексте развития инвестиционной инфраструктуры запланировано рассмотрение ряда законопроектив, среди которых всем известный закон об "инвестиционных нянях".

Мы также работаем над развитием единого инвестиционного окна Invest in Ukraine и недавно представили всеобъемлющий гайд для иностранных инвесторов UkraineInvestGuide,

– цитирует Шмыгаля пресс-служба правительственного портала.

Развитие инвестиционного климата в Украине предусматривает следующие меры:

борьбу с коррупцией;

упрощение ведения бизнеса;

повышение международных рейтингов Украины;

завершение судебной реформы;

обеспечение справедливого правосудия для инвесторов.

Инвестиционные инициативы Украины