Шмыгаль назвал три инициативы, которые помогут привлечь инвестиции в Украину
Для успешного привлечения капитала в Украине нужно прежде всего развивать инвестиционную инфраструктуру, инвестиционный климат и инвестиционные возможности. Такой позиции придерживается премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом политик заявил во время круглого стола с участием послов иностранных государств и народных депутатов, сообщается на официальном сайте Кабинета министров Украины.
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Как будут привлекать средства инвесторов
По словам Шмыгаля, одним из ключевых механизмов в привлечении капитала является развитие инвестиционной инфраструктуры. Достойным примером этого украинский премьер-министр считает проект "Дия.Сити". Именно эту инициативу власти планируют использовать для создания свободной экономической зоны, куда можно будет привлекать иностранных инвесторов.
По словам Шмыгаля, основными преимуществами проекта "Дия.Сити" являются:
- выгодные налоговые ставки;
- отсутствие бюрократии;
- удобная цифровая платформа для ведения бизнеса и получения всех необходимых услуг в режиме онлайн.
Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что в контексте развития инвестиционной инфраструктуры запланировано рассмотрение ряда законопроектив, среди которых всем известный закон об "инвестиционных нянях".
Мы также работаем над развитием единого инвестиционного окна Invest in Ukraine и недавно представили всеобъемлющий гайд для иностранных инвесторов UkraineInvestGuide,
– цитирует Шмыгаля пресс-служба правительственного портала.
Развитие инвестиционного климата в Украине предусматривает следующие меры:
- борьбу с коррупцией;
- упрощение ведения бизнеса;
- повышение международных рейтингов Украины;
- завершение судебной реформы;
- обеспечение справедливого правосудия для инвесторов.
Инвестиционные инициативы Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоялся 22 января 2020, заявил о запуске программы государственной поддержки для крупных инвесторов.
- Также одним из обещаний Зеленского стало освобождение от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые будут вкладывать в покупку украинских государственных предприятий от 10 миллионов долларов.
- В июле этого года Верховная Рада ухвалила законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".
- В сентябре парламент принял за основу законопроект №3761, которым предусмотрено предоставление налоговых льгот для крупных инвесторов. 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3762, который дает право крупным инвесторам беспошлинно ввозить оборудование.