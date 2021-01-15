Приложение для знакомств Bumble, образовательная платформа Coursera и онлайн-брокер Robinhood планируют выйти на биржу в 2021 году и начать торговать собственными акциями.

Начало 2021 года уже успело стать богатым на IPO мировых гигантов и перспективных сатрапов, сейчас инвесторы ожидают выход на биржу таких американских компаний, как: Bumble, Coursera и Robinhood, IPO которого может стать одним из крупнейших в этом году по мнению экспертов, о чем сообщил РБК.

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IPO переложения для знакомств Bumble

Компания Bumble планирует выйти на биржу уже в феврале 2021 года. Но еще в декабре издание Bloomberg написало, что Bumble конфиденциально подало заявку на IPO и официального обращения от компании следует ожидать скорее всего 14 февраля – в День Святого Валентина. Однако, это лишь предварительная информация и сроки IPO могут измениться. По предварительным прогнозам в рамках IPO компанию могут оценить в диапазоне от 6 до 8 миллиардов долларов.

Еще в 2018 году велись разговоры о том, чтобы Bumble вывести на биржу. Такие планы озвучивал Андрей Андреев, обладавший 70% компании.

Что известно про Bumble

Создать компанию Херд помог основатель сайда для знакомств Badoo британский предприниматель с российскими корнями Андрей Андреев, что вложил в компанию около 10 миллионов долларов. Доля Андреева составляла 70%, а Херд, которая является CEO Bumble - 20%. Однако, впоследствии, в 2019 году предприниматель продал контрольную долю своих акций от Badoo и Bumble за 3 миллиарда долларов американской инвестиционной компании Blackstone Group. После сделки Уитни Херд стала генеральным директором холдинга MagicLab в который входили компании: Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. Впоследствии холдинг MagicLab переименовали в Bumble. Bumble это приложение для онлайн-знакомств не только романтических, но и профессиональных или дружеских, который был основан в 2014 году.

Создатели приложения предлагают пользователю выбрать в первую очередь, что их интересует в соответствии с тремя категориями, что имеются в приложении: Bumble Bizz, Bumble Date, Bumble BFF. Интересно, что начать первыми диалог могут только женщины. Основательница приложения Уитни Вулф Херд связывает такую ​​функцию с движением #MeToo и #TimesUp и выступает против сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. По состоянию на сентябрь 2019 года, ежемесячное количество пользователей приложения составляет 5 миллионов. Bumble является вторым по популярности приложением для знакомств в США после Tinder. По словам представителей компании количество их пользователей составляет более 55 миллионов в 150 странах. В июле количество пользователей составляло 100 миллионов. Согласно Forbes, компания Херд оценивается в 1 миллиард долларов. Bumble зарабатывает на подписках на платные функции в приложении.

IPO образовательной платформы Coursera

По источникам Bloomberg компания уже ведет переговоры с потенциальным организатором IPO, а оценка американской образовательной платформы может составлять 5 миллиардов долларов. В июле Coursera удалось привлечь 130 миллионов долларов. В этом раунде финансирования ее оценили в 2,6 миллиарда долларов.

Что известно про Coursera "Лучший стартап 2012 года" по версии сайта TechCrunch. Победитель Webby Awards 2014 года в области образования, получивший приз зрительских симпатий и приз от жюри. Проект в 2012 году основали два профессора Стэнфордского университета по имени Эндрю Ын и Дафна Коллер. Образовательная платформа предлагает своим пользователям множество бесплатных онлайн-курсов, а по их окончании участник получает сертификат, подтверждающий их прохождения. С помощью Coursera пользователь может даже получить образование в онлайн формате, поскольку платформа сотрудничает с более чем 200 вузами и компаниями. Среди партнеров образовательной платформы Coursera есть даже Йельский университет, компания Google и IBM. Coursera насчитывает около 76 миллионов студентов по всему миру.

IPO онлайн-брокера Robinhood

Размещение Robinhood может стать самым ожидаемым IPO в 2021 году, по мнению экспертов. Листинг возможен уже в первом квартале 2021 года. По предварительным оценкам стоимость компании может превысить 20 миллиардов долларов.

Однако, стоит вспомнить, что Robinhood был участником нескольких скандалов в прошлом 2020 году. В марте на платформе произошел сбой системы, в результате чего инвесторы потеряли тысячи своих долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала выплатить брокера Robinhood штраф в размере 65 миллионов долларов из-за того, что компания не раскрывала для клиентов информацию о том, что получает деньги от трейдинговых компании которым перенаправляет клиентские заявки.