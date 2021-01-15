Додаток для знайомств Bumble, освітня платформа Coursera та онлайн-брокер Robinhood планують вийти на біржу у 2021 році та почати торгувати власними акціями.

Початок 2021 року вже встиг стати багатим на IPO світових гігантів та перспективних сатрапів, нині інвестори очікують вихід на біржу таких американських компаній, як: Bumble, Coursera та Robinhood, IPO якого може стати одним з найбільших у цьому році на думку експертів, про що повідомив РБК.

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IPO додатку для знайомств Bumble

Компанія Bumble планує вийти на біржу вже у лютому 2021 року. Але ще у грудні видання Bloomberg написало, що Bumble конфіденційно подало заявку на IPO і що офіційного звернення від компанії слід очікувати скоріш за все 14 лютого – у День Святого Валентина. Проте, це лише попередня інформація і терміни IPO можуть змінитись. За попередніми прогнозами у рамках IPO компанію можуть оцінити у діапазоні від 6 до 8 мільярдів доларів.

Ще у 2018 році велись розмови про те, щоб Bumble вивести на біржу. Такі плани озвучував Андрій Андрєєв, який володів 70% компанії.

Що відомо про Bumble

Створити компанію Херд допоміг засновник сайду для знайомств Badoo британський підприємець с російськими коренями Андрей Андрєєв, який вклав у компанію близько 10 мільйонів доларів. Частка Андрєєва становила 70%, а Херд, яка є CEO Bumble – 20%. Проте, згодом, у 2019 році підприємець продав контрольну частку своїх акцій від Badoo й Bumble за 3 мільярди доларів американській інвестиційній компанії Blackstone Group. Після угоди Уітні Херд стала генеральним директором холдингу MagicLab у який входили компанії: Badoo, Bumble, Chappy та Lumen. Згодом холдинг MagicLab перейменували в Bumble. Bumble це додаток для онлайн-знайомств не лише романтичних, але й професійних та дружніх, що був заснований у 2014 році.

Творці додатку пропонують користувачу обрати першочергово, що насамперед їх цікавить відповідно до трьох категорій, що наявні у додатку: Bumble Bizz, Bumble Date, Bumble BFF. Цікаво, що розпочати першими діалог можуть лише жінки. Засновниця додатку Уітні Вулф Херд пов’язує таку функцію з рухом #MeToo та #TimesUp та виступає проти сексуальних домагань і гендерної дискримінації. Станом на вересень 2019 року, щомісячна кількість користувачів додатку становить 5 мільйонів. Bumble є другим за популярністю додатком для знайомств у США після Tinder. Зі слів представників компанії кількість їх користувачів складає понад 55 мільйонів у 150 країнах. У липні кількість користувачів становила 100 мільйонів. Згідно з Forbes, компанія Херд оцінюється у 1 мільярд доларів. Bumble заробляє на підписках на платні функції у додатку.

IPO освітньої платформи Coursera

За джерелами Bloomberg компанія вже веде перемови з потенційним організатором IPO, а оцінка американської освітньої платформи може становити 5 мільярдів доларів. У липні Coursera вдалось привабити 130 мільйонів доларів. В цьому раунді фінансування її оцінили у 2,6 мільярда доларів.

Що відомо про Coursera " Найкращий стартап 2012 року " за версією сайту TechCrunch. Переможець Webby Awards 2014 року в галузі освіти, що отримав приз глядацьких симпатій та приз від журі. Проєкт у 2012 році заснували два професори Стенфордського університету, на ім'я Ендрю Ян-Так Нг та Дафна Коллер. Освітня платформа пропонує своїм користувачам безліч безкоштовних онлайн-курсів, а по їх закінченню учасник отримує сертифікат, що підтверджує їх проходження. З допомогою Coursera користувач може навіть отримати освіту в онлайн форматі, оскільки платформа співпрацює з більш ніж 200 ВНЗ та компаніями. Серед партнерів освітньої платформи Coursera є навіть Єльський університет, компанія Google та IBM. Coursera нараховує близько 76 мільйонів студентів по всьому світу.

IPO онлайн-брокера Robinhood

Розміщення Robinhood може стати найбільш очікуваним IPO у 2021 році, на думку експертів. Лістинг можливий вже у першому кварталі 2021 року. За попередніми оцінками вартість компанії може перевищити 20 мільярдів доларів.

Проте, варто згадати, що Robinhood був учасником декількох скандалів у минулому 2020 році. У березні на платформі трапився збій системи, в результаті чого інвестори втратили тисячі своїх доларів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) зобов’язала виплатити брокера Robinhood штраф у розмірі 65 мільйонів доларів через те, що компанія не розкривала для клієнтів інформацію про те, що отримує гроші від трейдингової компанії яким перенаправляє клієнтські заявки.