Нелегко строить прогнозы на 2021 год, потому что здесь есть много неопределенности. Однако. не лишним будет интерес к вложений, которые делают сейчас известны инвесторы. Не исключено, что кому-то захочется позаимствовать у них идеи для своего личного портфеля акций.

Издание Forbes поделилось идеями четырех известных гуру инвестирования – Уоррена Баффета, Рэя Далио, Джоэла Гринблатт и Джорджа Сороса. Ведь их всех объединяет желание получить максимальную отдачу от своих вложений при определенных рисках.

Интересно Экология, выдержанное виски и права на музыку: назвали альтернативы для инвестиций в 2021 году

Поэтому, какие ставки сделали эти инвесторы на 2021 год – читайте ниже.

Куда вкладывают деньги эксперты

Уоррен Баффет

Среди новых крупных приобретений Berkshire Hathaway (это холдинг знаменитого Уоррена Баффета) можно увидеть технологические, фармацевтические и телекоммуникационные компании.

Нужно признать, что в последнее время Berkshire сильно изменились. В частности, известно, что в портфеле этой компании акции Apple занимают почти 48%.



Уоррен Баффет / Фото РБК

На какие потенциальные активы из списка Баффета стоит обратить внимание? Это прежде всего акции Merck & Co и Pfizer. Во-первых, обе компании сильно недооценены и не были среди "передовиков" роста в этом году. Однако есть все основания полагать, что Pfizer 2021 году станет "отцом" первой зарегистрированной вакцины от COVID-19 в США.

Кроме того, важен и тот факт, что и Pfizer, и Merck платят очень достойные дивиденды: у первого они составляют 4,14% в год, у второго – 3,23%. К тому же, новый президента США Джо Байден традиционно поддерживает политику доступности медицины для всех слоев населения.

Рэй Далио

Многие люди читали книгу Рэя Далио "Принципы", где речь идет об инвестировании его компании Bridgewater Associates LP. Она действует по принципам, которые оперативно меняются на основе исторических моделей работы фондового рынка, с использованием Big Data и современных компьютерных систем. Здесь случайных решений не бывает.

Что нового купил в конце года Рэй Далио? Среди прочего, акции торговой компании Walmart, The Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonald's Corporation и др. Вероятно, компания сделала вывод, что в 2021 году нас ждет некий "оборотень": на первый план выйдут тиакции, которые были в тени во время пандемии.



Рей Даліо / Фото "Вікіпедія"

Кроме того, разумно иметь в своем портфеле, вместе с акциями роста, некоторые защитные активы, которые практически всегда "на плаву": ведь есть и пить нужно всегда.

А для тех инвесторов, которые не хотят сильно рисковать и предпочитают старый классический подход, стоит обратить внимание на два актива в списке Далио – PepsiCo и McDonald's. Даже в такое трудное время оба актива были в плюсе: производитель бургеров вырос на 10,5%, а производитель напитков – на 5,8%.

Джоэл Гринблатт

Джоэл Гринблатт – очень мудрый и многого достиг в сфере инвестиций. Его "Маленькую книгу победителя рынка акций" можно часто встретить в различных списках мировых бестселлеров.

Из того, что приобрел Джоэл Гринблатт для своей компании Gotham Asset Management LLC много не слишком известного. В частности, он купил фирму Varian Medical Systems, которая занимается проектированием, производством и торговлей современного медицинского оборудованием для лечения онкологии.



Джоел Грінблатт / Фото Koob

За последние два года акции Varian Medical Systems выросли на 40%. Этот актив можно увидеть в портфелях Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation, Goldman Sachs Group и других.

Еще один необычный новичок в портфеле Джоэла Гринблатт – это компания The Mosaic Company (MOS), которая через свои дочерние фирмы производит и продает концентрированные фосфатные и калийные удобрения для сельскохозяйственных культур.

И хотя эту компанию в последние время преследовали неудачи: за два прошедших года ее акции подешевели на 37%, это и привлекло Джоэла Гринблатт. Он надеется на этом хорошо заработать. Это типичная инвестиционная идея из серии "сегодня плохо – завтра будет хорошо".

Джордж Сорос

Обзор новых идей для инвестиций не может обойтись без легендарного Джорджа Сороса и его компании Soros Fund Management. Интересно, что самой большой его новыми инвесторами стал биржевой фонд, который знаком практически всем инвесторам – Invesco QQQ, который отражает динамику индекса NASDAQ 100 – сто крупнейших нефинансовых компаний.



Джордж Сорос / Фото elparisdigital

А с начала года Invesco QQQ Trust вырос почти на 40%. В их составе есть с десяток акций крупнейших технологических компаний, составляющих 56,23% капитализации, в частности Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA и другие.

Интересно, что Джордж Сорос не прошел и мимо компании Varian Medical Systems, в которую также уложился Джоэл Гринблатт. Такие совпадения редки, но они случаются.

Что с этим делать?

Частный инвестор должен воспринимать всю эту информацию исключительно с точки зрения своих индивидуальных задач, которые он решает с помощью своего личного инвестиционного портфеля. Например, для консервативного инвестора, будет приятным увидеть, что Рэй Далио покупает PepsiCo и McDonald's.

Более опытный инвестор, вероятно, увидит признак изменения приоритетов на рынке. В 2021 году есть большая вероятность, что лидеры роста изменятся и ведущие займут те компании, которые были лузерами или не проявили себя полностью в этом году.

Поэтому, по вложениям известных гуру можно понаблюдать, но собственные инвестиции следует делать исключительно в расчете на свое умение, задачи и личные возможности. Никто не может гарантировать успех.