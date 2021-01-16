Нелегко будувати прогнози на 2021 рік, бо тут є багато невизначеності. Однак. не зайвою буде цікавість до вкладень, які роблять зараз відомі інвестори. Не виключено, що комусь захочеться запозичити у них ідеї для свого особистого портфеля акцій.

Видання Forbes поділилося ідеями чотирьох відомих гуру інвестування – Уоррена Баффета, Рея Даліо, Джоела Грінблатта та Джорджа Сороса. Адже їх всіх об'єднує бажання отримати максимальну віддачу від своїх вкладень при певних ризиках.

Цікаво Екологія, витримане віскі та права на музику: назвали альтернативи для інвестицій в 2021 році

Тож, які ставки зробили ці інвестори на 2021 рік – читайте нижче.

Куди вкладають гроші експерти

Уоррен Баффет

Серед нових великих придбань Berkshire Hathaway (це холдинг знаменитого Уоррена Баффета) можна побачити технологічні, фармацевтичні та телекомунікаційні компанії.

Потрібно визнати, що останнім часом Berkshire сильно змінилися. Зокрема, відомо, що в портфелі цієї компанії акції Apple займають майже 48%.



Уоррен Баффет / Фото РБК

На які потенційні активи зі списку Баффета варто звернути увагу? Це перш за все акції Merck & Co і Pfizer. По-перше, обидві компанії сильно недооцінені і не були серед "передовиків" зростання в цьому році. Проте є всі підстави вважати, що Pfizerу 2021 році стане "батьком" першої зареєстрованої вакцини від COVID-19 в США.

Окрім того, важливий і той факт, що і Pfizer, і Merck платять дуже гідні дивіденди: у першого вони складають 4,14% в рік, у другого – 3,23%. До того ж, новий президента США Джо Байден традиційно підтримує політику доступності медицини для всіх верств населення.

Рей Даліо

Багато людей читали книгу Рея Даліо "Принципи", де йдеться про інвестування його компанії Bridgewater Associates LP. Вона діє за принципами, які оперативно змінюються на основі історичних моделей роботи фондового ринку, з використанням Big Data і сучасних комп'ютерних систем. Тут випадкових рішень не буває.

Що нового купив в кінці року Рей Даліо? Серед іншого, акції торгової компанії Walmart, The Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonald's Corporation тощо. Ймовірно, компанія зробила висновок, що в 2021 році нас чекає якийсь "перевертень": на перший план вийдуть тіакції, які були в тіні під час пандемії.



Рей Даліо / Фото "Вікіпедія"

Окрім того, розумно мати в своєму портфелі, разом з акціями зростання, деякі захисні активи, які практично завжди "на плаву": адже їсти і пити потрібно завжди.

А для тих інвесторів, які не хочуть сильно ризикувати і вважають за краще старий класичний підхід, варто звернути увагу на два активи у списку Даліо – PepsiCo та McDonald's. Навіть у такий важкий час обидва активу були в плюсі: виробник бургерів виріс на 10,5%, а виробник напоїв – на 5,8%.

Джоел Грінблатт

Джоел Грінблатт – дуже мудрий і багато чого досяг у сфері інвестицій. Його "Маленьку книгу переможця ринку акцій" можна часто зустріти в різних списках світових бестселерів.

З того, що придбав Джоел Грінблатт для своєї компанії Gotham Asset Management LLC є багато не надто відомого. Зокрема, він купив фірму Varian Medical Systems, яка займається проектуванням, виробництвом і торгівлею сучасного медичного обладнанням для лікування онкології.



Джоел Грінблатт / Фото Koob

За останні два роки акції Varian Medical Systems виросли на 40%. Цей актив можна побачити в портфелях Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation, Goldman Sachs Group та інших.

Ще один незвичайний новачок в портфелі Джоела Грінблатт – це компанія The Mosaic Company (MOS), яка через свої дочірні фірми виробляє і продає концентровані фосфатні і калійні добрива для сільськогосподарських культур.

І хоча цю компанію в останні час переслідували невдачі: за два минулі роки її акції подешевшали на 37%, це і привернуло Джоела Грінблатт. Він сподівається на цьому добре заробити. Це типова інвестиційна ідея із серії "сьогодні погано – завтра буде добре".

Джордж Сорос

Огляд нових ідей для інвестицій не може обійтися без легендарного Джорджа Сороса і його компанії Soros Fund Management. Цікаво, що найбільшою його новою інвестицією став біржовий фонд, який знайомий практично всім інвесторам – Invesco QQQ, який відображає динаміку індексу NASDAQ 100 – сто найбільших нефінансових компаній.



Джордж Сорос / Фото elparisdigital

А з початку року Invesco QQQ Trust виріс майже на 40%. В їх складі є з десяток акцій найбільших технологічних компаній, що становлять 56,23% капіталізації, зокрема Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA і інші.

Цікаво, що Джордж Сорос не пройшов і повз компанії Varian Medical Systems, в яку також вклався Джоел Грінблатт. Такі збіги рідкісні, але вони трапляються.

Що із цим робити?

Приватний інвестор повинен сприймати всю цю інформацію виключно з точки зору своїх індивідуальних завдань, які він вирішує за допомогою свого особистого інвестиційного портфеля. Наприклад, для консервативного інвестора, напевно, буде приємним побачити, що Рей Даліо зараз купує PepsiCo і McDonald's.

Більш досвідчений інвестор, ймовірно, побачить ознаку зміни пріоритетів на ринку. У 2021 році є велика ймовірність, що лідери зростання зміняться і провідні позиції займуть ті компанії, які були лузерами або не проявили себе повністю в цьому році.

Тож, за вкладеннями відомих гуру можна поспостерігати, але власні інвестиції слід робити виключно розраховуючи на своє вміння, завдання і особисті можливості. Ніхто не може гарантувати вам успіх.