Аналитики Bloomberg утверждают, что альтернативам привычных акций для инвесторов в 2021 году могут стать вложения в разведение насекомых, покупку выдержанного виски или прав на старые песни.

Поэтому агентство выбрало пять неординарных, но перспективных направлений для инвестиций для тех, кому уже надоели роскошные автомобили, вина и произведения искусства. Основное преимущество таких инвестиций - для них не нужно быть очень богатым, сообщает Bloomberg.

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5 альтернатив для инвестиций в 2021 году

Выдержанное виски

Эксперты утверждают, что виски дорожает быстрее, чем хорошее вино или другие алкогольные напитки. ЭТО доказывает отчет консалтинговой компании Knight Frank. Так, за растущего спроса виски в Азии цена этого алкоголя выросла на 564% за последние 10 лет.

В то же время стоимость виски 95-летней выдержки на аукционах в последние годы доходила до 1-2 миллионов. Но в целом цена бочки начинается от 11 000 и может достигать 700 000 доларов, отмечает Bloomberg .. Особенно коллекционеры хотят покупать виски в бочках, ведь там он продолжает настаиваться, а в стеклянной бутылке – нет.

Кроме того, покупатели могут разлить виски из бочки (содержание одного может наполнить около 230 бутылок) и продавать под собственным брендом,

– отметил соучредитель компании Rare Whisky 101 Энди Симпсон.

Но в таких инвестиций есть свои риски: бочка может треснуть или протечь. И хотя вложения можно застраховать, сам напиток в таком случае будет испорчен и не будет считаться настоящим виски.

Права на музыку

Стриминг сервисы растут, а производители контента все чаще используют старые треки в фильмах, сериалах и видео. Социальные сети тоже способствуют росту популярности музыкального контента: например, песни на видео накладывают в ТикТок или инстаграм.

Интересно, что авторы песен группы "Линдси" Бакингем и Стиви Никс отдельно продали свои права на записи фонда Hipgnosis Songs Fund, сообщил The Rolling Stone. Журнал отметил, что Никс могла получить за сделку примерно 80 миллионов долларов.



Права на музыку – тоже отличная инвестиция / Фото ishop

В то же время Боб Дилан в декабре продал права на свою коллекцию песен Universal Music Group за 300 миллионов долларов.

Хотя напрямую инвестировать в музыку легенд шоу-бизнеса сложно и дорого, Bloomberg предлагает покупать недорогие акции фондов, обладающих правами, или поддерживать перспективных исполнителей в обмен на роялти.

Восстановление биоразнообразия

Богатые люди давно занимаются сохранением природы, но сейчас среди них появился новый тренд - возвращение территорий к "дикому состоянию", в котором они были сотни лет назад. Например, датский миллиардер и акционер Asos Андерс Повлсен купил для этого территорию в Шотландии.

Интересно, что такая инвестиция может принести доход за счет налоговых льгот и развития экотуризма. Начать в этой области можно по инвестициям в 3,4 миллиона долларов.

Но сложность заключается в том, что придется договариваться о покупке земель с несколькими владельцами, а также создать команду специалистов, которые будут заниматься восстановлением природы.

Фермы насекомых

Как бы странно не звучало, но насекомые также могут стать необходимым источником питания :, ведь перенаселения планеты и изменение климата сокращают производство пищи. Насекомые могут стать экономичным способом производства удобрений и корма для рыб.

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А для разведения насекомых нужно меньше места и денег, чем для домашнего скота, к тому же они не выделяют столько опасного для климата метана.

Например, в ноябре бельгийская компания Astanor Ventures привлекла от инвесторов 325 000 000 для вложений в подобные проекты.

Собственные участки

Из-за карантина и работы из дома люди стали больше ценить возможность погулять и заняться йогой на заднем дворе собственного дома. Интересно, что недвижимость, в описании которой упоминался ландшафтный дизайн на прилегающем участке, продавалась на 2,7% дороже ожидаемого.

Представитель американского сервиса продажи жилья Zillow Аманда Пендлтон рассказала, что лучшей инвестицией для тех, кто собирается продавать дом, является обновление окон, ванны и участки вокруг здания. Тогда жилье купят дороже.