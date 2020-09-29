Обновлен рейтинг крупнейших финансовых центров мира: изменился ли прошлогодний лидер
Нью-Йорк оказался на первом месте в мировом рейтинге финансовых центров. Лондон, который в этом году поднялся аж на 24 позиции, все же не смог опередить американский мегаполис.
Об этом сообщает Минфин со ссылкой на исследование консалтинговой компании Y/Zen и Китайского института развития.
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Какие города попали в первую двадцатку
- Нью-Йорк
- Лондон
- Шанхай
- Токио
- Гонконг
- Сингапур
- Пекин
- Сан-Франциско
- Шэньчжэнь
- Цюрих
- Лос-Анджелес
- Люксембург
- Эдинбург
- Женева
- Бостон
- Франкфурт
- Дубай
- Париж
- Вашингтон
- Чикаго
Детали исследования
Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом в 2020 году только 10 из 50 лидеров продемонстрировали заметный рост и положительные динамику. Позиции других мегаполисов несколько понизились.
Как считают авторы исследования, к существенным колебаниям в результатах привело несколько факторов, среди которых:
- неопределенность касательно сектора торговли;
- политическая нестабильность;
- влияние пандемии коронавируса на экономику.
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Как составляли рейтинг
Каждый город-участник рейтинга Z/Yen Group получал общий балл. Во время оценки учитывались следующие позиции:
- условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.);
- инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т. д.);
- человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала);
- качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынка);
- репутация (узнаваемость, бренд города).