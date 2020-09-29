Нью-Йорк оказался на первом месте в мировом рейтинге финансовых центров. Лондон, который в этом году поднялся аж на 24 позиции, все же не смог опередить американский мегаполис.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на исследование консалтинговой компании Y/Zen и Китайского института развития.

Также интересно: Произвол украинских олигархов и мировых банков: чем шокирует проект FinCEN

Какие города попали в первую двадцатку

Нью-Йорк Лондон Шанхай Токио Гонконг Сингапур Пекин Сан-Франциско Шэньчжэнь Цюрих Лос-Анджелес Люксембург Эдинбург Женева Бостон Франкфурт Дубай Париж Вашингтон Чикаго

Детали исследования

Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом в 2020 году только 10 из 50 лидеров продемонстрировали заметный рост и положительные динамику. Позиции других мегаполисов несколько понизились.

Как считают авторы исследования, к существенным колебаниям в результатах привело несколько факторов, среди которых:

неопределенность касательно сектора торговли;

политическая нестабильность;

влияние пандемии коронавируса на экономику.

Актуально: Почему банки стали проблемой для ЕС и как это влияет на европейскую экономику

Как составляли рейтинг

Каждый город-участник рейтинга Z/Yen Group получал общий балл. Во время оценки учитывались следующие позиции:

условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.);

инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т. д.);

человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала);

качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынка);

репутация (узнаваемость, бренд города).

Сами финансисты указывал условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы как важнейшие факторы во время выбора лучшего финансового мегаполиса.