Оновлено рейтинг найбільших фінансових центрів світу: чи змінився торішній лідер
Нью-Йорк опинився на першому місці у світовому рейтингу фінансових центрів. Лондон, який цього року піднявся аж на 24 позиції, усе ж не зміг випередити американський мегаполіс.
Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дослідження консалтингової компанії Y/Zen і Китайського інституту розвитку.
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Які міста потрапили до першої двадцятки
- Нью-Йорк
- Лондон
- Шанхай
- Токіо
- Гонконг
- Сінгапур
- Пекін
- Сан-Франциско
- Шеньчжень
- Цюрих
- Лос-Анджелес
- Люксембург
- Единбург
- Женева
- Бостон
- Франкфурт
- Дубай
- Париж
- Вашингтон
- Чикаго
Деталі дослідження
Згідно з дослідження, порівняно з минулим роком у 2020 році тільки 10 із 50 лідерів продемонстрували помітне зростання й позитивну динаміку. Позиції інших мегаполісів дещо знизилися.
Як вважають автори дослідження, до суттєвих коливань у результатах призвело кілька факторів, з-поміж яких:
- невизначеність щодо торгівлі;
- політична нестабільність;
- вплив пандемії коронавірусу на економіку.
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Як складали рейтинг
Отож, кожне місто-учасник рейтингу Z/Yen Group отримувало загальний бал. Під час оцінювання враховувалися наступні позиції:
- умови ведення бізнесу (наявність принципу верховенства закону, політична стабільність, зручні заходи регулювання і т.д.);
- інфраструктура (інформаційні технології, транспорт і т. д.);
- людський капітал (гнучкий ринок праці, доступність персоналу);
- якість фінансової системи (доступність капіталу, ліквідність ринків);
- репутація (впізнаваність, бренд міста).