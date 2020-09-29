Нью-Йорк опинився на першому місці у світовому рейтингу фінансових центрів. Лондон, який цього року піднявся аж на 24 позиції, усе ж не зміг випередити американський мегаполіс.

Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дослідження консалтингової компанії Y/Zen і Китайського інституту розвитку.

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Які міста потрапили до першої двадцятки

Нью-Йорк Лондон Шанхай Токіо Гонконг Сінгапур Пекін Сан-Франциско Шеньчжень Цюрих Лос-Анджелес Люксембург Единбург Женева Бостон Франкфурт Дубай Париж Вашингтон Чикаго

Деталі дослідження

Згідно з дослідження, порівняно з минулим роком у 2020 році тільки 10 із 50 лідерів продемонстрували помітне зростання й позитивну динаміку. Позиції інших мегаполісів дещо знизилися.

Як вважають автори дослідження, до суттєвих коливань у результатах призвело кілька факторів, з-поміж яких:

невизначеність щодо торгівлі;

політична нестабільність;

вплив пандемії коронавірусу на економіку.

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Як складали рейтинг

Отож, кожне місто-учасник рейтингу Z/Yen Group отримувало загальний бал. Під час оцінювання враховувалися наступні позиції:

умови ведення бізнесу (наявність принципу верховенства закону, політична стабільність, зручні заходи регулювання і т.д.);

інфраструктура (інформаційні технології, транспорт і т. д.);

людський капітал (гнучкий ринок праці, доступність персоналу);

якість фінансової системи (доступність капіталу, ліквідність ринків);

репутація (впізнаваність, бренд міста).

Самі фінансисти вказували умови ведення бізнесу і наявність кваліфікованої робочої сили як найважливіші фактори під час вибору найкращого фінансового мегаполісу.