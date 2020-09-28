Почти два десятилетия ряд известных политиков, олигархов и бизнесменов осуществляли платежные операции сомнительного характера на сотни миллиардов долларов. Их послушно обслуживали крупнейшие банки США и Европы, которые, казалось бы, должны первыми сообщать о подозрительных финансовых действиях. Однако их работу сделали журналисты, что подтверждает проект FinCEN Files.

О самых важных разоблачениях, которые содержит досье FinCEN – читайте на Инвестиции24. Какие банки годами прикрывали подозрительные платежные операции и кто из украинцев засветился в документах рассказываем дальше.

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С чего все началось и что такое FinCEN Files

Тысячи документов, оказавшихся в руках журналистов, показали, как ведущие банки мира на протяжении многих лет скрывали сомнительные трансакции. Банковские отчеты, которые входят в перечень файлов, исследованных Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), на прошлой неделе были опубликованы интернет-изданием BuzzFeed News и Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).

FinCEN отвечает за подготовку "отчетов о подозрительной деятельности", которые получает от банков, что подозревают финансовые нарушения, совершенные собственными клиентами. То есть здесь речь не идет о конкретных финансовых махинациях, а так называемых SAR-операциях (аббревиатура SAR расшифровывается как suspicious activities report, что с англ. "отчет о подозрительной деятельности"). Такие SARs-трансакции не доказывают правонарушения, а лишь являются механизмом предупреждения правоохранительных органов или регуляторов о вероятной махинации.

Отчеты о подозрительной деятельности передаются полиции и группам финансовой разведки по всему миру. Интересно, что регуляторы не требуют, чтобы банки прекращали сотрудничество с тем или иным клиентом, который совершал SARs-операции.

По информации BuzzFeed News и ICIJ, данные в полученных документах свидетельствуют о том, что крупные мировые банки, среди которых JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank участвовали в переводах преступных средств. При этом они продолжали и дальше заниматься такими операциями даже и во время возникновения подозрений относительно трансакций.

В банковских отчетах подробно описано движение средств и осуществление платежных операций за почти два десятилетия – с 1999 года по 2017 год.

Украинцы в FinCEN Files

Украина отметилась 489 подозрительными платежными операциями на общую сумму в 500 миллионов долларов. Какие банки упоминались чаще всего:

Больше всего денег было перечислено через банк ПУМБ, владельцем которого является Ренат Ахметов . Сумма составляет более 100 миллионов долларов. Деньги отправлялись на внешние счета.

. Сумма составляет более 100 миллионов долларов. Деньги отправлялись на внешние счета. Российский ВТБ , ставший банкротом еще в 2018 году, тоже обслуживал подозрительные платежные операции. Через этот банк поступило 180 миллионов долларов в Украину и 36 миллионов долларов было отправлено из Украины.

, ставший банкротом еще в 2018 году, тоже обслуживал подозрительные платежные операции. Через этот банк поступило 180 миллионов долларов в Украину и 36 миллионов долларов было отправлено из Украины. В файлах FinCEN засветился и владелец крупной продуктовой торговой сети Fozzy Group Владимир Костельман и его банк Восток . Банк вывел из Украины на внешние счета 7,5 миллиона долларов.

. Банк вывел из Украины на внешние счета 7,5 миллиона долларов. Лидером по количеству подозрительных платежных операций стал Международный инвестиционный банк, которым владеет бывший президент Украины Петр Порошенко. Учреждение обработало 81 трансакцию: из Украины отправлено 7,9 миллиона долларов, а зашло 1,8 миллиона долларов.

Как насчет персоналий?

Дмитрий Фирташ часто упоминается в документах FinCEN. Впервые его имя было замечено в банковских отчетах еще в 2003 году. Американское следствие также установило вероятный путь взятки, которою бизнесмен направил индийским чиновникам через банк Standard Chartered. В итоге против Фирташа открыли уголовное дело в Соединенных Штатах. Сегодня он ждет экстрадиции в США из Австрии.

Также Фирташа связывают с подозрительными денежными переводами на сумму в 1 миллиард долларов, которые осуществлялись в 2014 году через Надра Банк, который принадлежит бизнесмену, на счета в Standard Chartered и Bank of New York Mellon. В 2015 году банк Фирташа стал банкротом.

Без Игоря Коломойского тоже не обошлось. Олигарха связывают с серией операций на 240 миллионов долларов, которые обрабатывались в немецком Deutsche Bank. По предположению американского следствия, большую часть этой суммы получила Claresholm Marketing Ltd, которую связывают с Коломойским, в конце 2014 – начале 2015 годов. Вероятно, эти средства могли быть кредитами ПриватБанка.



Украинский след в материалах FinCEN / Скриншот по расследованию ICIJ

В документах FinCEN фигурируют и представители окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Так, дочернее предприятие МАКО, расположенное в Швейцарии, холдинга Александра Януковича, старшего сына Виктора Януковича и компании бизнесмена Сергея Курченко осуществляли подозрительные платежные операции через латвийские банки. В деле даже замешан один из крупнейших банков Латвии – ABLV.

Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев тоже упомянут в отчетах. Его компания совершала сомнительные платежные операции на сотни миллионов долларов через американский JP Morgan Chase с 2010 года по 2015 год. По данным документов, часть средств направлялась Полу Манафорту, бывшему советнику Януковича.

Компании, зарегистрированные на острове Белиз, и связанные с Юлией Тимошенко, осуществили платежные операции на 16,5 миллиона долларов через собственные счета латвийского ПриватБанка.

Какие банки больше всего провинились

В отчетах чаще всего, чем другие, упоминались названия пяти банков.

В частности, из подозрительных трансакций, общая сумма которых составляет 2 триллиона долларов, лишь 1,3 триллиона долларов прошли через Deutsche Bank. Почти все другие платежные операции обрабатывали JPMorgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon и Barclays.



5 банков-лидеров по размерам сумм подозрительных платежных операций / Скриншот из материала ICIJ

Несколько других не менее известных банков – Société Générale, HSBC, State Street Corporation, Commerzbank AG и China Investment Corporation – тоже пропускали подозрительные трансакции на миллиарды долларов.

После публикации материалов о файлах FinCEN, акции европейских банков, которые и так находятся под давлением пандемии коронавируса, обвалились еще больше.

Например, ценные бумаги Barclays упали в цене на 5,4% в британском индексе FTSE 100, достигнув самой низкой цены с конца апреля. Акции Deutsche Bank обвалились почти на 9% – это самое большое падение с конца мая этого года.

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Лишь 0,02% SAR-файлов оказалось в открытом доступе

Журналисты разоблачили более 2 100 SAR-файлов, однако это не вершина айсберга. Согласно данным ICIJ, с 2011 года по 2017 год в FinCEN было отправлено более 12 миллионов отчетов о подозрительной деятельности. То есть те документы, которые оказались в открытом доступе, составляют всего 0,02% от общего их количества.

Как HSBC способствовал схеме Понци

Британский банк HSBC разрешил WCM777, работающему по схеме Понци, переводить деньги по всему миру. В 2013 и 2014 годах финучреждение переводило деньги мошенников из США в Гонконг, несмотря на свои обещания предотвращать отмывание денег.

В 2012 году после расследования Сената США банк оштрафовали на 1,9 миллиарда долларов за участие в отмывании денег. Однако уже в следующем году мошенники, работавшие с WCM777, смогли перевести более 15 миллионов долларов через HSBC, несмотря на предупреждения, что такие трансакции являются мошенническими, о чем свидетельствуют банковские отчеты.



Отделение HSBC в Нью-Йорке, США / Фото Flickr

При этом WCM777 было запрещено вести бизнес в трех американских штатах. По данным BBC и BuzzFeed News, схема Понци была направлена на бедное население в основном из стран Азии и Латинской Америки.

Как банки обслуживали политика, которого разыскивал Интерпол

Как свидетельствует информация документов, в этом приняли участие JPMorgan Chase вместе с Bank of America, Citibank, American Express. Стало известно, что семья Виктора Храпунова, бывшего мэра Алматы (Казахстан), пользовалась услугами JPMorgan Chase для обработки платежных операций на миллионы долларов даже после того, как Интерпол выпустил так называемое "красное уведомление".

По информации Newsweek, на момент совершения сделок Храпунов и его жена обвинялись в отмывании денег, мошенничестве и создании организованной преступной группы. Их осудили заочно, ведь семейная пара сбежала в Швейцарию.



Представители Казахстана в документах FinCEN / Скриншот по расследованию ICIJ

Окружение Путина в материалах FinCEN

Аркадий Ротенберг, один из ближайших друзей президента России Владимира Путина, мог воспользоваться услугами британского банка Barclays для отмывания денег, избежав санкций.

По информации BBC, Аркадий Ротенбрег входит в список лиц, попавших под действие санкций Европейского Союза и США из-за причастности к аннексии Крыма Россией в 2014 году. Таким образом, Ротенбергу нельзя сотрудничать с западными банками.



Владимир Путин и Аркадий Ротенберг / Фото Wikimedia Commons

Однако, как стало известно, компании, которые контролировал российский бизнесмен, фигурировали в ряде SAR-файлов. Так, с 2012 по 2016 год предприятие Advantage Alliance осуществило денежный перевод на сумму около 77 миллионов долларов через HSBC. В Сенате США заявили, что имеют веские доказательства того, что эта компания принадлежит именно Ротенбергу.

По информации BBC, в результате расследования Сената выяснилось, что Advantage Alliance тайно покупала художественные произведения, используя свой счет в Barclays, чтобы избежать санкций. Британский банк закрыл счет предприятия в 2016 году. Однако, как свидетельствуют данные SAR-файлов, банк сотрудничал с рядом других компаний, принадлежавших Ротенбергу вплоть до 2017 года.

В Barclays отрицают информацию об обслуживании бизнеса Аркадия Ротенберга.

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Государственные банки тоже присоединились к финансовым аферам

Как сообщили в прокуратуре США, компания Gunes General Trading, территориально размещена в Дубаи, использовалась для перевода иранских государственных средств через Объединенные Арабские Эмираты и для избежания международных санкций.

В документах говорится о том, что в 2011 году и в 2012 году центральная банковская система ОАЭ обработала транзакций на сумму в 142 миллиона долларов для Gunes General Trading несмотря на то, что платежные операции были помечены как подозрительные. Нью-йоркский филиал Standard Chartered Bank отменил сотни подозрительных трансакций компании и сообщил об этом центробанку ОАЭ, однако не упомянул о связи с Ираном.

В то время, как в центральном банке ОАЭ заявили, что передали информацию о вероятном мошенничестве правоохранительным органам и закрыли счета, Gunes General Trading воспользовалась услугами других государственных банков для перевода денег еще на сумму в 108 миллионов долларов.

В 2016 году в США заявили, что компания избегала санкций много лет. По данным BBC, Gunes General Trading был ликвидирован в течение последних двух лет. Центральный банк ОАЭ не предоставил комментариев журналистам BBC.

Спонсор Консервативной партии Великобритании связан с Кремлем

Муж спонсора Консервативной партии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получал деньги от миллионера, связанного с окружением Владимира Путина, на которого распространялись санкции США.

В частности, Владимиру Чернухину, мужу Любови Чернухиной, которая предоставила Консервативной партии почти 2,2 миллиона долларов спонсорских средств, офшорная компания передала 7,8 миллиона долларов. Как указано в документах, за этими деньгами стоит российский политик и олигарх Сулейман Керимов, о котором упоминалось в отчете Министерства финансов США за 2018 год. В документе ведомства обсуждалась "злокачественная" деятельность России. В отчете Казначейства США указано, что Керимова обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов в Европе.



Информация о Владимире Чернухине в материалах FinCEN / Фото BBC

Северная Корея также в деле

Несмотря на международные санкции, которые блокируют доступ Северной Кореи к мировой финансовой системе, страну заподозрили в отмывании более 174,8 миллиона долларов. Из утечки SAR-отчетов стало известно, что трансакции, обозначенные как подозрительные, примерно с 2008 года по 2017 год проходили через американские банки, среди которых JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

По данным NBC News, северокорейские денежные переводы, помеченные как подозрительные, часто осуществлялись через китайские и подставные компании. По словам экспертов, ознакомленных с такой незаконной деятельностью, платежные операции Южной Кореи свидетельствуют об отмывании денег.

Что известно о причастности Deutsche Bank к FinCEN Files

В результате скандала вокруг немецкого Deutsche Bank, связанного с отмыванием денег на сумму в 10 миллиардов долларов при участии криминальных авторитетов, наркокартелей и террористических групп, финучреждение заплатило штраф и обвинило менеджеров своих московских офисов.

По данным FinCEN, крупнейший коммерческий банк Германии может быть замешан в отмывании денег, вероятно, из России. В частности, услугами московского филиала банка могла воспользоваться компания, которую связывают с двоюродным братом президента России Игорем Путиным.