Американцы смогут купить фьючерсы на воду. Такая идея на Чикагской бирже СМЕ возникла в результате масштабных пожаров в США летом 2020 года. В один трехмесячный контракт войдет примерно 12 миллионов литров воды.

Чикагская товарная биржа заявила, что они запускают торги фьючерсными контрактами на воду. Ими можно будет торговать наравне с фьючерсами на нефть, золото и продукты питания, сообщает Bloomberg.

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Интересно, что о начале торгов контрактами на воду Чикагская биржа сообщила еще в сентябре, когда жара и лесные пожары опустошили западное побережье США.

В один контракт будет входить более 12 миллионов литров. Предполагается, что фьючерсы станут страховкой от роста цен для крупнейших потребителей воды в Калифорнии, а также – индикатором дефицита воды для инвесторов во всем мире

Что такое фьючерсы? Это договоренность между покупателем и продавцом на поставку продукции, услуги или бумаг в будущем по фиксированной стоимости на момент заключения сделки. Обычно на бирже торгуют фьючерсами на нефть или драгоценные металлы.

Ожидается, что основными пользователями контрактов на воду станут крупные участники рынка – производители сельскохозяйственной продукции, государственные водохозяйственные и коммунальные службы, управляющие активами и страховые-фонды. Однако в CME отказались точно назвать потенциальных участников рынка. Отметим, что в качестве базового актива для фьючерсов Чикагская товарная биржа приняла индекс водных ресурсов Калифорнии, который существует с 2018 года. Почему биржа решила продавать фьючерсы на воду

Руководитель отдела индексации акций и инвестиционных продуктов CME Тим Маккорт отметил, что сейчас два миллиарда людей живут в странах, страдающих от проблем с водой, а всего за четыре года с нехваткой воды могут столкнуться почти две трети мира. также на это повлияли масштабные пожары в США.

Идея управления рисками, связанными с водой, безусловно, приобретает все большее значение,

– заявил он.