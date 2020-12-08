Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду після масштабних пожеж у США
Американці зможуть купити ф'ючерси на воду. Така ідея на Чиказькій біржі СМЕ виникла внаслідок масштабних пожеж у США влітку 2020 року. В один тримісячний контракт увійде приблизно 12 мільйонів літрів води.
Чиказька товарна біржа заявила, що вони запускають торги ф'ючерсними контрактами на воду. Ними можна буде торгувати нарівні з ф'ючерсами на нафту, золото і продукти харчування, повідомляє Bloomberg.
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Цікаво, що про початок торгів контрактами на воду Чиказька біржа повідомила ще у вересні, коли спека і лісові пожежі спустошили західне узбережжя США.
В один контракт буде входити понад 12 мільйонів літрів. Передбачається, що ф'ючерси стануть страховкою від зростання цін для найбільших споживачів води в Каліфорнії, а також – індикатором дефіциту води для інвесторів у всьому світі.
Що таке ф’ючерси?Це домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або паперів у майбутньому за фіксованою вартістю на момент укладання угоди. Зазвичай на біржі торгують ф'ючерсами на нафту чи дорогоцінні метали.
Очікується, що основними користувачами контрактів на воду стануть великі учасники ринку – виробники сільськогосподарської продукції, державні водогосподарські і комунальні служби, керуючі активами і страхові-фонди. Однак в CME відмовилися точно назвати потенційних учасників ринку.
Зазначимо, що в якості базового активу для ф'ючерсів Чиказька товарна біржа взяла індекс водних ресурсів Каліфорнії, який існує з 2018 року.
Чому біржа вирішила продавати ф’ючерси на воду
Керівник відділу індексації акцій і інвестиційних продуктів CME Тім Маккорт зазначив, що зараз два мільярди людей живуть в країнах, які страждають від проблем з водою, а всього за чотири роки з нестачею води можуть зіткнутися майже дві третини світу. також на це вплинули масштабні пожежі у США.
Ідея управління ризиками, пов'язаними з водою, безумовно, набуває все більшого значення,
– заявив він.
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