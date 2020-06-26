Нефть дорожает: что влияет на рост цены сырья и как изменилась ситуация на рынке
В пятницу, 26 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли несмотря на всплеск коронавируса в некоторых американских штатах и оживление добычи сырья в США.
Рынки с оптимизмом воспринимают признаки восстановления мировой экономики, поэтому цена нефти поднимается, сообщает Investing.com.
Как изменились цены на нефть 26 июня
- Фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,1% (0,42 доллара), достигнув 39,14 доллара за баррель. В целом на протяжении недели американская сырье несколько снизилось в цене.
- Фьючерсы на нефть Brent аналогично WTI подорожали на 1,1% (0,47 доллара) – до 41,52 доллара за баррель. В течение недели сырье этой марки тоже упало в цене.
В целом товарные рынки оптимистично воспринимают глобальное восстановление от пандемии коронавируса, несмотря на рост количества новых случаев в США, сообщает Майкл Маккарти главный стратег в CMC Markets.
Кажется, рынок игнорирует показатели спроса и предложения и руководствуется, в основном, эмоциями,
– отметил Маккарти.
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Уровень трафика в мире растет: спрос на бензин восстанавливается
По словам аналитиков, данные, полученные со спутников, показывают сильный рост трафика в Китае, Европе и США. Этот фактор, в свою очередь, указывает на повышение спроса на топливо.
Коронавирус все еще является угрозой для рынка нефти
Однако существуют опасения, что стремительный рост количества заболевших COVID-19 в южных штатах США может остановить тенденцию восстановления спроса на нефть. Здесь стоит учесть, что некоторые из штатов, как Флорида и Техас, являются одним из крупнейших потребителей бензина.
Риск новой волны коронавируса может повредить тенденции восстановления спроса на нефть,
– утверждают эксперты ANZ Research.
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Американские нефтепроизводители хотят добывать больше нефти
Кроме того, некоторые производители нефти в США планируют увеличить объемы добычи сырья до конца июля. Об этом свидетельствует опрос Федерального резервного банка Далласа, участниками которого были ведущие американские нефтепроизводители.
- Почти треть респондентов отметили, что увеличат объемы добычи нефти, если цена американского сырья WTI будет в пределах 36-41 долларов за баррель.
- Еще 27% участников опроса заявили, что нарастят добычу, если стоимость WTI составит от 41 долларов до 45 долларов за баррель.
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