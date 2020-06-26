В пятницу, 26 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли несмотря на всплеск коронавируса в некоторых американских штатах и ​​оживление добычи сырья в США.

Рынки с оптимизмом воспринимают признаки восстановления мировой экономики, поэтому цена нефти поднимается, сообщает Investing.com.

Как изменились цены на нефть 26 июня

Фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,1% (0,42 доллара), достигнув 39,14 доллара за баррель. В целом на протяжении недели американская сырье несколько снизилось в цене.

поднялись на 1,1% (0,42 доллара), достигнув 39,14 доллара за баррель. В целом на протяжении недели американская сырье несколько снизилось в цене. Фьючерсы на нефть Brent аналогично WTI подорожали на 1,1% (0,47 доллара) – до 41,52 доллара за баррель. В течение недели сырье этой марки тоже упало в цене.

В целом товарные рынки оптимистично воспринимают глобальное восстановление от пандемии коронавируса, несмотря на рост количества новых случаев в США, сообщает Майкл Маккарти главный стратег в CMC Markets.

Кажется, рынок игнорирует показатели спроса и предложения и руководствуется, в основном, эмоциями,

– отметил Маккарти.

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Уровень трафика в мире растет: спрос на бензин восстанавливается

По словам аналитиков, данные, полученные со спутников, показывают сильный рост трафика в Китае, Европе и США. Этот фактор, в свою очередь, указывает на повышение спроса на топливо.

Согласно данным компании TomTom, разработчика спутниковых навигационных приборов, скопления транспорта в Шанхае за последние несколько недель было выше, чем за аналогичный период 2019 года. В Москве уровень трафика вернулся к прошлогодним значениям, отмечают в TomTom.

Коронавирус все еще является угрозой для рынка нефти

Однако существуют опасения, что стремительный рост количества заболевших COVID-19 в южных штатах США может остановить тенденцию восстановления спроса на нефть. Здесь стоит учесть, что некоторые из штатов, как Флорида и Техас, являются одним из крупнейших потребителей бензина.

Риск новой волны коронавируса может повредить тенденции восстановления спроса на нефть,

– утверждают эксперты ANZ Research.

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Американские нефтепроизводители хотят добывать больше нефти

Кроме того, некоторые производители нефти в США планируют увеличить объемы добычи сырья до конца июля. Об этом свидетельствует опрос Федерального резервного банка Далласа, участниками которого были ведущие американские нефтепроизводители.