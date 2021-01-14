Илон Маск запостил в соцсеть твиттер мотивирующий мем с изображением персонажа из франшизы японского производителя игрушек Bandai Namco. Из-за этого акции компании выросли на бирже.

Отметим, что своими постами Маск уже второй раз за неделю влияет на рынок. Ранее инвесторы неправильно интерпретировали его твит с приложением Signal и устроили ралли малоизвестной компании, сообщает Bloomberg.

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В то же время этот твит принес популярность японской компании игрушек. Так, акции производителя выросли на 4,4% на бирже в Токио после того, как изображение персонажа одной из франшиз компании в твиттере опубликовал Маск.

Что именно написал Маск? Завновник компании SpaceX 13 января запостил будем с надписью: "Эй, ты, король, у тебя все получится". В подписи к картинке Маск заменил "король" на "королева". А на картинке мему была девочка в стиле аниме с музыкальной игры The Idolmaster, которая стала основой для серии игрушек.

Hey you …

Yeah you Queen …

You’re gonna make it! pic.twitter.com/LrqdIrbIyd — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021



Эта франшиза была основным источником доходов компании Bandai Namco Holdings в последние годы. Поэтому акции компании выросли на несколько процентов.

Это довольно странно, что, несмотря на занятость, Маск знаком с персонажем японской игры. К тому же, его твит может сделать компанию и персонажей более узнаваемыми за пределами Японии,

– прокомментировал главный стратег компании Securities Japan Масаюки Отани.

Отметим, что происхождение мема непонятное, так же как и причина, почему Маск запостил его. Но добавим, что до 17:00 твит Маска набрал почти 440 000 лайков и более 100 000 ретвитов.