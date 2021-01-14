Ілон Маск запостив в соцмережу твіттер мотивуючий мем із зображенням персонажа з франшизи японського виробника іграшок Bandai Namco. Через це акції компанії виросли на біржі.

Зазначимо, що своїми постами Ілон Маск вже вдруге за тиждень впливає на ринок. Раніше інвестори неправильно інтерпретували його твіт з додатком Signal і влаштували ралі маловідомої компанії, повідомляє Bloomberg.

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Водночас цей твіт приніс популярність японській компанії іграшок. Так, акції виробника виросли на 4,4% на біржі в Токіо після того, як зображення персонажа однієї з франшиз компанії в твіттері опублікував Ілон Маск.

Що саме написав Ілон Маск? Завновник компанії SpaceX 13 січня запостив мем з написом: "Ей, ти, король, у тебе все вийде". У підписі до картинки Маск замінив "король" на "королева". А на зображенні мему була дівчинка в стилі аніме з музичної гри The Idolmaster, яка стала основою для серії іграшок.

Hey you …

Yeah you Queen …

You’re gonna make it! pic.twitter.com/LrqdIrbIyd — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021



А ця франшиза була основним джерелом доходів компанії Bandai Namco Holdings в останні роки. Тому акції компанії зросли на кілька відсотків.

Це досить дивно, що, незважаючи на зайнятість, Маск знайомий з персонажем японської гри. До того ж, його твіт може зробити компанію і персонажів більш впізнаваними за межами Японії,

– прокоментував головний стратег компанії Securities Japan Масаюки Отани.

Зазначимо, що походження мема незрозуміле, так само як і причина, чому Маск запостив його. Але додамо, що до 17:00 твіт Маска набрав майже 440 000 лайків і понад 100 000 ретвітів.