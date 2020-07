Країни поступово виходять з карантину, а от світова економічна криза лише набирає обертів. Саме цей період фахівці називають сприятливим для інвестицій. Особливо вигідно зараз вкладати гроші в IPO компанії.

Initial Public Offering або скорочено ІРО – це компанії-новачки на фондових ринках, тобто вони вперше розміщують свої цінні папери на біржах. Після цього організація з приватної перетворюється на публічну, а придбати її активи може кожен, хто має доступ до торгового майданчика. Таким чином компанії залучають додаткові фінанси для розвитку бізнесу. Цьогоріч більшість з них демонструють позитивну динаміку, запевняє Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Згідно зі статистикою ІРО від початку року 89% компаній мають позитивну динаміку із середньою дохідністю в перший день торгів +68%, а на сьогодні – +91%. На фоні пандемії цікавими зараз виглядають фармацевтичні компанії та біотех, які тільки виходять на ринок,

– стверджує Степан Джус.

За останні 10 років на фондовому ринку США було чимало успішних історій ІРО. Одним з таких прикладів є компанія Facebook Inc., дохідність якої по даній інвестиції складає біля 500%. До того ж, багато аналітиків з Wall Street вбачають і подальшу перспективу росту акцій цієї компанії за рахунок подальшої глобалізації компанії. Найуспішнішим прикладом фахівці називають компанію Square Inc., яка розробляє рішення для прийому та обробки електронних платежів. З дня ІРО акції компанії виросли на 1 340%. В перший день торгів їхні цінні папери на біржі коштували 9 доларів за одиницю, а поточна ринкова ціна акції – 130 умовних одиниць. Також аналітики відзначають історію успіху таких компаній як: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB, Beyond Meat та ZoomInfo Technologies Inc. Останній на руку зіграла саме пандемія коронавірусу, у зв'язку з якою акції компанії продовжують стрімко зростати.

Купуючи акції перспективної компанії, інвестор може втратити все, але фахово підібравши компанію-новачка, може отримати в середньому понад 48% річних прибутку.

Варіантів заробітку на ІРО існує кілька:

❖ на різниці між ціною акції у момент розподілу акцій на ІРО та її вартістю в день відкриття торгів

❖ на зростанні ціни акції від відкриття до закриття торгових сесій на біржі

❖ на отриманні дивідендів від компанії, але якщо розглядати ІРО як довгострокову інвестицію — більшість (72,7%) компаній після виходу на ІРО починають виплачувати дивіденди після трьох років отримання стабільного прибутку.

В той же час інвестор ризикує втратити все, тому фахівці радять ретельно обирати ІРО:

В першу чергу для інвестора, який розглядає свої інвестиції в ІРО, я рекомендую звертати увагу на бізнес компанії. Чим вона займається, який в неї продукт чи послуга, наскільки те, що вона робить, та її продукт є унікальним для ринку, інноваційним та відповідає вимогам сучасного ринку,

– стверджує Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Усі клієнти "Фрідом Фінанс Україна" мають можливість інвестувати у компанії, які збираються стати публічними, без обмежень. Для цього інвестору достатньо мати відкритий діючий брокерський договір та кошти на рахунку. Окрім цього, кожен охочий може дізнатися більше деталей про умови участі в IPO, перспективи та можливості, що надає цей інвестиційний інструмент на безкоштовному вебінарі "Фрідом Фінанс Україна" "Мистецтво інвестування", тема якого зараз саме "Сезон IPO".

Окрім цього, компанія пропонує приєднатись до низки авторських навчальних програм. Зокрема, курс "Технічний та фундаментальний аналіз" може зацікавити як новачків, так і інвесторів із досвідом. Протягом п’яти днів лектори-практики знайомитимуть їх із секретами заробітку на найвідоміших фондових біржах України, США, Європи та Азії.