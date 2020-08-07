У липні українську гривню навряд чи можна було назвати стабільною валютою. Її курс постійно коливався. Наступну хвилю стрімких падінь та різких зростань фахівці прогнозують вже на осінь.

За оцінками експертів, на стабільність гривні вплинула відставка керівника Нацбанку та негативні чутки про нового очільника НБУ. Це змусило українців бігти в обмінники та міняти гривню. Стрімкий попит на валюту одразу позначиться на вартості наших грошей. Нині ситуація дещо стабілізувалася, однак фахівці не виключають, що падіння гривні триватиме і надалі. Адже у бюджеті курс національних грошей визначений на рівні 29,5 за долар. Значний вплив на їхню вартість матиме також отримання чергового траншу від МВФ. Тож фахівці радять зберігати заощадження у євро.

Як примножити свої заощадження та заробляти в умовах економічного спаду - дізнайтеся за посиланням

Можна розглядати валютний хедж у єврооблігаціях суверенних Україні і номінованих в доларах або євро з дохідністю від 3 до 7 відсотків. Також не потрібно забувати про корпоративні єврооблігації , номіновані в іноземній валюті із дохідністю від 8%. Не будемо забувати й про акції компаній на іноземному ринку, які також будуть приносити додатковий дохід,

– стверджує Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Одним з найвигідніших способів збереження заощаджень аналітики називають купівлю ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики. На локальному ринку це, фактично, безризиковий актив, адже його надійність гарантує держава. Порівнювати ОВДП можна з банківським вкладом. Середня ставка за депозитом нині складає 12%, якщо врахувати податки, то номінально інвестор отримає 10%. Тоді як ОВДП не оподатковується і ставка за цим активом складає від 9 до 12%, залежно від терміну обігу цінних паперів. Проте, через девальваційну ситуацію, фахівці радять звертати увагу на валютні інвестиції. А саме на ОВДП, номіновані в євро, оскільки долар зараз слабшає щодо кошика найбільш ліквідних валют. Придбати ОВДП можна як в банку, так і в спеціалізованих компаніях, які зазвичай пропонують клієнтам більш вигідні умови, стверджує аналітик з інвестицій "Фрідом Фінанс Україна.

"Фрідом Фінанс Україна" пропонує свій продукт, за яким компанія зобов’язується викупити продукт за вашою ціною купівлі, тобто, ви не несете цей курсовий ризик, якщо з'явиться необхідність достроково повернути ваші кошти,

– стверджує Денис Білий.

Сума доходу буде залежати від кількості придбаних облігацій. У "Фрідом Фінанс Україна" можна розпочинати з купівлі однієї – 1150 гривень або 1150 доларів (вартість однієї облігації). А от в євро мінімальний поріг інвестицій – 10 облігацій (1067,5 €/од.).

Якщо ви прагнете диверсифікувати свій портфель та отримати більший дохід, ніж дають вам державні облігації, то аналітики радять звернути увагу на корпоративні цінні папери – акції та ІРО. На українському ринку це "Миронівський хлібопродукт “та "Райффайзен банк Аваль". На зовнішніх ринках радять інвестувати у блакитні фішки, акції, які входять до індексу SNP 500 та ІРО.