Акції Tesla, генеральним директором якої є Ілон Маск, рекордно зросли в ціні. Цінні папери світового виробника електромобілів піднялися через те, що обсяги продажів у Китаї значно збільшилися у травні цього року.

Продажі автомобілів у Китаї підскочили в травні цьогоріч уперше з червня 2019 року, а електромобілі Tesla стали найпопулярнішими з-поміж електричних транспортних засобів, пише Markets Insider із покликанням на Асоціацію легкових автомобілів Китаю.

Упродовж травня в Китаї було продано понад 11 тисяч автомобілів Tesla.

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Акції компанії Ілона Маска подорожчали на 5,4% у понеділок, 8 червня. Цінні папери автовиробника досягли ціни у 933,44 долара за одну штуку. Таким чином, така ціна перевищила рекордний показник, встановлений у лютому – це 917,42 долара за акцію.



Динаміка цін на акції Tesla / Графік взято з ресурсу Markets Insider

Дані про високі обсяги продажів авто Tesla у Китаї додалися до "бичачої" тенденції на фондовому ринку,

– зазначив аналітик компанії Wedbush Даніель Айвз, пояснюючи таке стрімке зростання цінних паперів гіганта електрокарів.

Динаміка продажів авто Tesla у Китаї 2020 року

У квітні обсяги продажів електромобілів Tesla у Китаї знизилася до 4633 одиниць.

У березні було продано 12 710 авто. Попит на автомобілі компанії Ілона Маска зріс після того, як компанія відновила роботу на своєму заводі у Шанхаї. Виробництво було призупинено через пандемію коронавірусу, що тоді поширювалася у Китаї.

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Згідно з даними Bloomberg, Tesla знизила вдвічі ціни на свої авто у Китаї за останні два місяці.

Високий попит на електромобіль Tesla Model 3 залишається єдиною надією компанії на ринку Китаю. Здається, що завдяки цьому у компанії є всі шанси, щоб досягти плану продажів у 2020 році, що передбачає реалізацію 100 тисяч авто,

– додав Айвз.

Загалом акції Tesla зросли на 121% з початку 2020 року.