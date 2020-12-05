Навіть блогери інвестують: зірка TikTok вклала гроші в банківський додаток для підлітків
"Королева TikTok", 16-річна Чарлі Д’Амеліо, яка стала першим користувачем соціальної мережі із кількість підписників у 100 мільйонів осіб, вклала гроші в банківський додаток для підлітків.
Згідно з даними Forbes, із липня 2019 року по червень 2020 року дівчина заробила у TikTok 4 мільйонів доларів. Тому частину цих коштів Д’Амеліо вирішила вкласти в у банківський додаток Step у ході раунда фінансування серії B, повідомив виданню CNN представник стартапу.
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Мобільний додаток Step: що про нього відомо
Step – це мобільний додаток, який надає підліткам банківський рахунок, застрахований FDIC (Федеральна корпорація зі страхування банківських вкладів США), та картку Visa. Ніяких комісій за обслуговування програма не стягує.
У результаті батьки можуть керувати витратами власних дітей, а самі користувачі отримують можливість для відправлення та отримання грошей. За словами представників компанії, додаток не вимагає наявності певного мінімального балансу на рахунку.
Як виглядає додаток Srep / Фото Techcrunch
Хто ще інвестував у Step
- Окрім Чарлі Д’Амеліо, в інвестиційному раунді Step взяли участь інші відомі особистості, з-поміж яких співак і актор Джастін Тімберлейк та зірка американського футболу Еллі Меннінг.
- У пресрелізі компанії також мовиться і про інвестиції від провідних компаній, а саме: Facebook, Square, Venmo та Visa.
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Чарлі Д’Амеліо: чим знаменита юна зірка TikTok
Величезна база шанувальників Д’Амеліо в соцмережах і є основною цільовою аудиторією для Step. Зокрема, дівчина має 100 мільйонів підписників у TikTok, 34,5 мільйона – в Instagram і 4,9 мільйона – у Twitter.
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