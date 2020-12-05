"Королева TikTok", 16-річна Чарлі Д’Амеліо, яка стала першим користувачем соціальної мережі із кількість підписників у 100 мільйонів осіб, вклала гроші в банківський додаток для підлітків.

Згідно з даними Forbes, із липня 2019 року по червень 2020 року дівчина заробила у TikTok 4 мільйонів доларів. Тому частину цих коштів Д’Амеліо вирішила вкласти в у банківський додаток Step у ході раунда фінансування серії B, повідомив виданню CNN представник стартапу.

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Мобільний додаток Step: що про нього відомо

Step – це мобільний додаток, який надає підліткам банківський рахунок, застрахований FDIC (Федеральна корпорація зі страхування банківських вкладів США), та картку Visa. Ніяких комісій за обслуговування програма не стягує.

У результаті батьки можуть керувати витратами власних дітей, а самі користувачі отримують можливість для відправлення та отримання грошей. За словами представників компанії, додаток не вимагає наявності певного мінімального балансу на рахунку.



Як виглядає додаток Srep / Фото Techcrunch

Хто ще інвестував у Step

Окрім Чарлі Д’Амеліо, в інвестиційному раунді Step взяли участь інші відомі особистості, з-поміж яких співак і актор Джастін Тімберлейк та зірка американського футболу Еллі Меннінг .

та зірка американського футболу . У пресрелізі компанії також мовиться і про інвестиції від провідних компаній, а саме: Facebook, Square, Venmo та Visa.

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Чарлі Д’Амеліо: чим знаменита юна зірка TikTok

Величезна база шанувальників Д’Амеліо в соцмережах і є основною цільовою аудиторією для Step. Зокрема, дівчина має 100 мільйонів підписників у TikTok, 34,5 мільйона – в Instagram і 4,9 мільйона – у Twitter.

Д’Амеліо з’явилася у TikTok у липні 2019 року. Відтоді вона також "засвітилася" в рекламі Суперкубку 2020 та виступила в кліпі Дженніфер Лопес.