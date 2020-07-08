Победа Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2020 года может стать полезной для американского фондового рынка несмотря на то, что на Уолл-стрит считают по-другому.

Об этом пишет Markets Insider с ссылкой на сообщение аналитиков JPMorgan.

На Уолл-стрит считают, что победа демократа в ноябре будет негативной для рынка акций. Однако по нашему мнению, такой результат выборов является нейтральным и даже близок к положительному для фондового рынка США,

– написали в записке к клиентам аналитики банка JPMorgan во главе с Дубравко Лакос-Бухасом.

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Что прогнозируют эксперты

По словам экспертов, существует ряд факторов, которые могут сделать позицию потенциального президента Джо Байдена выгодной и положительной для акций.

Учитывая нынешний экономический спад, вопросы восстановления полноценной работы бизнеса и роста рабочих мест, вероятно, будут более приоритетными, чем политика, которая может сдерживать экономический рост и, возможно, даже поставить под сомнение промежуточные результаты выборов 2022 года. В результате степень корпоративного долга будет ниже, чем обсуждается сейчас,

– отмечает Дубравко Лакос-Бухас.

Кроме того, существуют другие политические предложения:

расходы на развитие инфраструктуры;

смягчения коммунальных тарифов;

увеличение минимальной зарплаты, что положительно повлияет на "прибыль компаний индекса S&P 500 и компенсирует встречный корпоративный налог".

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Также в JPMorgan отметили, что обычно, кандидаты в президенты проводят предвыборную кампанию, в рамках которой дают много обещаний, а после выборов ситуация бывает совсем другой. Поэтому ситуация на фондовом рынке может быть тоже разной.

Одной из главных причин того, что президентство Байдена может негативно отразиться на рынке акций, может быть полная или частичная отмена Закона о сокращении налогов и рабочих мест 2017 года.