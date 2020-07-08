Выборы в США 2020 года: в JPMorgan спрогнозировали, как победа демократа повлияет на рынок акций
Победа Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2020 года может стать полезной для американского фондового рынка несмотря на то, что на Уолл-стрит считают по-другому.
Об этом пишет Markets Insider с ссылкой на сообщение аналитиков JPMorgan.
На Уолл-стрит считают, что победа демократа в ноябре будет негативной для рынка акций. Однако по нашему мнению, такой результат выборов является нейтральным и даже близок к положительному для фондового рынка США,
– написали в записке к клиентам аналитики банка JPMorgan во главе с Дубравко Лакос-Бухасом.
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Что прогнозируют эксперты
По словам экспертов, существует ряд факторов, которые могут сделать позицию потенциального президента Джо Байдена выгодной и положительной для акций.
Учитывая нынешний экономический спад, вопросы восстановления полноценной работы бизнеса и роста рабочих мест, вероятно, будут более приоритетными, чем политика, которая может сдерживать экономический рост и, возможно, даже поставить под сомнение промежуточные результаты выборов 2022 года. В результате степень корпоративного долга будет ниже, чем обсуждается сейчас,
– отмечает Дубравко Лакос-Бухас.
Кроме того, существуют другие политические предложения:
- расходы на развитие инфраструктуры;
- смягчения коммунальных тарифов;
- увеличение минимальной зарплаты, что положительно повлияет на "прибыль компаний индекса S&P 500 и компенсирует встречный корпоративный налог".
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Также в JPMorgan отметили, что обычно, кандидаты в президенты проводят предвыборную кампанию, в рамках которой дают много обещаний, а после выборов ситуация бывает совсем другой. Поэтому ситуация на фондовом рынке может быть тоже разной.
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