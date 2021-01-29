Украинский стартап Propertymate привлек миллион долларов инвестиций от венчурного фонда
Украинский стартап Propertymate, который диджитализуе покупку новостроек в США, привлек один миллион долларов в seed-раунде. Инвестором стал венчурный фонд Pragmatech.
Источник: 24 канал
Интересно, что ранее в рамках участия в акселерационного программе Techstars стартап также получил 120 000 долларов инвестиций.
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Богдан Гнатковский и София Вишневская основали этот стартап в 2018 Propertymate – это платформа, которая позволяет покупателям первичной жилой недвижимости найти всю информацию о новостройках. Застройщики и агенты могут продавать недвижимость быстрее благодаря контактам с заинтересованными клиентами.
Отметим, что стартап базируется на искусственном интеллекте, который помогает анализировать данные о покупателях и недвижимость. Он прогнозирует, в каких объектах клиенты будут заинтересованы больше всего. Сейчас Propertymate оперирует в Остине (Техас, США), а благодаря инвестициям Pragmatech основатели планируют масштабироваться еще на два города – в Хьюстоне и Далласе.
Несмотря на COVID, рынок первичной недвижимости в США переживает настоящий бум. Мы почувствовали еще больший спрос на наш сервис, и теперь благодаря инвестициям, в течение следующих 6 месяцев планируем начать работу также в Далласе и Хьюстоне. Наша цель – стать лучшей платформой для поиска, сравнения и покупки новостроек в США,
– рассказал основатель Propertymate Богдан Гнатковский.
В компании рассказали, что ранишe Propertymate фокусировался на агентах недвижимости, которые стремились доступа к информации обо всех новостройки в своем регионе. Впрочем, когда возросло число партнерств с застройщиками, все больше девелоперов заинтересовались прямой коммуникацией с покупателями.
Как на стартап повлияла эпидемия
В начале пандемии застройщики сократили маркетинговые расходы и начали искать альтернативные каналы продаж – такие как Propertymate. Платформа берет у них комиссию со сделки только с клиентами, которые совершили покупку. Благодаря этому количество таких клиентов сервиса выросла в 65 раз с марта 2020 года.
Они включают крупных игроков рынка недвижимости, как Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison и Pulte Homes. Среди агентств, использующих платформу, есть и крупнейшие участники рынка США, например Keller Williams, eXp Realty и Compass.
Даже консервативный рынок недвижимости в США меняется благодаря удобными цифровым сервисам, таким как Propertymate. Убежден, что инвестиции Pragmatech и наша экспертиза на мировых рынках поможет этой платформе быстро масштабировать бизнес и стать новым стандартом для индустрии,
– добавляет основатель PragmatechЕвген Сергеев.
Что известно о PropertymateЭто украинский стартап, который помогает пользователям искать и сравнивать жилье. Платформа имеет целью диджитализуваты и упростить процесс покупки первичной жилой недвижимости. Propertymate основан в 2018 году Богданом Гнатковский и Софией Вишневской и имеет офисы в США и Украине. В 2020 стартап стал выпускником акселарацийнои программы Techstars в Остине.
Сейчас команда стартапа насчитывает 17 человек, работающих во Львове, Киеве, Нью-Йорке и Остине. Propertymate сейчас активно растет и нанимает новых людей.
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