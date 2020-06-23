Китайские регуляторы позволили финтех-компании Ant Financial Services Group сменить название на Ant Technology Group. Это позволит предприятию избежать проверки со стороны финансовых надзирателей КНР.

Ant Financial, дочерняя компания группы Alibaba, получила разрешение от главного китайского регулятора в сфере бизнеса и электронной коммерции на смену перевода своего названия на китайский язык в записях о регистрации предприятия. Об этом сообщает Finextra с ссылкой на информацию издания The Wall Street Journal.

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Что известно об Ant Financial и ее финансовых показателях

Ant Financial была создана в 2014 году, когда Alibaba объединила шесть различных компаний в одну в рамках своей стратегии развития финансовых услуг. Сегодня предприятие занимает огромную долю рынка финансовых услуг в Китае благодаря таким фирмам, как: Alipay, Ant Fortune, Yu'e Bao, Zhao Cai Bao, Ant Micro Loan, Sesame Credit и MYbank.

К 2018 году рыночная стоимость Ant Financial составляла 150 млрд долларов. Так, во время этапа финансирования Серии С компании удалось привлечь 14 млрд долларов.

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Давление на китайский бизнес со стороны регуляторов

Успех Ant Financial привел к росту к ней интереса со стороны китайских финансовых регуляторов. Недавно компания столкнулась с давлением на свой бизнес.

В частности, заинтересованы в этом органы, хотели снизить размер фонда денежного рынка китайской компании после того, как он стал крупнейшим в мире.

Кроме того, Alipay подвергается правилам, согласно которым она может ставить большую часть денег своих клиентов на счетах в коммерческих банках и осуществлять транзакции через государственную платформу.