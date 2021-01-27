Финансово-технологическая компания Ant Group Джека Ма может снова начать подготовку к первичному размещению акции, когда решатся все вопросы компании. Почему первое IPO отменили – читайте в материале.

Источник: Bloomberg

Ведь до сих пор китайские власти расследует вопросы, связанные с монополией Ant Group. Об этом рассказал глава Центрального банка Китая И Ган в ходе Всемирного экономического форума.

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По его словам, вопрос "сложные", а также существует определенный риск, связанный с конфиденциальностью потребителей.

Правовая база для инноваций должна быть очень четкой. Поэтому если Ant Group будет придерживаться юридических процедур, то тогда у них будет результат,

– сказал он.

Что известно о попытках Ant Group провести IPO

Финтех Ant Group должен был провести первичное размещение акции сразу на двух фондовых биржах – Шанхайской и Гонконгской.

Листинг был назначен на 5 ноября 2020 года. Компания планировала привлечь более 34 миллиардов долларов. Ведь общая сумма заявок на акции компании только в Шанхае достигала 2,8 триллиона долларов.

Но за два дня до IPO размещения акций было приостановлено. В самом Ant Group заявили, что это произошло из-за изменения в правилах регулирования финансово-технологической сферы.

Однако в СМИ предполагали, что решение остановить IPO могли вызвать неосторожные высказывания Джека Ма – руководителя материнской компании Ant Group – Alibabа. Известно, что за несколько дней до размещения акций Джек Ма раскритиковал правила работы финансовых регуляторов (как китайских, так и международных).



Джек Ма – глава Ant Group / Фото Getty Images

К тому же, миллиардер после отмены IPO на несколько месяцев перестал появляться на публике, около 2 недель назад января выступил на онлайн-западе.

Чем занимается Ant Group

Компании Ant Group принадлежит платежный сервис Alipay, который занимает около 50% рынка в Китае. Во всем мире им пользуются более 1 миллиард людей. Кроме этого, Финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, занимается кредитованием и управляет активами. Холдинга Alibaba принадлежит 33% Ant Group.

Также Ant зарабатывает на комиссиях по выдаче мгновенных беззалоговых онлайн-кредитов через сервисы Huabei и Jiebei. Сейчас компания финансирует лишь 2% от общего объема своих кредитов, а остальные привлекает из других источников - чаще всего из банков, выступая посредником.