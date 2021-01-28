Сеть кинотеатров в мире и США AMC на днях привлекла 917 миллионов инвестиций, а акции компании, в дополнение, выросли более чем на 200%.

Источник: РБК

25 января 2021 года сеть кинотеатров AMC сообщила, что ей удалось привлечь 917 миллионов долларов от инвесторов, благодаря чему компания сможет избежать банкротства.

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Рекордный взлет акций

После открытия торгов 27 января 2021 года резко выросли акции сети кинотеатров AMC Entertainment. В дополнение, цена увеличилась до 245%, а стоимость одной акции компании составляла 17,36 доллара. Издание Bloomberg отметило, что стоимость акций на открытии стала самой высокой на внутренних торгах с июня 2019 года.

Аналитик Амин Бенсаид считает, что акции сети кинотеатров могли вырасти под давлением групп частных инвесторов, скупающих акции, требуя фонды, которые приобрели короткие позиции, продавать, минимизирует убытки.

Почему сеть могла оказаться на грани банкротства

Из-за эпидемии коронавируса много кинотеатров оказалось под угрозой банкротства, постольку в большинстве стран, в период карантина, кинотеатры закрыты. В связи с чем кино бизнес переживает сейчас не лучшие времена и несет финансовые потери.

Так, недавно, из-за переноса премьеры фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", акции AMC Entertainment снизились на 3,65%, а цена за акцию составила 2,87 доллара. В связи с чем, британские кинематографисты заявили, что им необходимо дополнительное финансирование и находятся "на грани пропасти".