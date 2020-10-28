После начала протестов в Беларуси в Украину переехали десятки белорусских айти-компаний и сотни специалистов. Власти планируют воспользоваться этой тенденцией и обустроить комфортные условия для ведения IT-бизнеса, чтобы стать крупным европейским IT-хабом.

Беларусь очень богата работниками сферы IT. Последние несколько лет власть усиленно занималась развитием отрасли и достигла значительных результатов.

В стране для IT-компаний существует специальный правовой режим "Парк высоких технологий" (ПВТ). Если компания становится резидентом парка, ее освобождают от налогов на прибыль и НДС. Эти условия являются привлекательными для многих специалистов и инвесторов, а потому технологии в Беларуси начали бурно развиваться.

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В 2017 году вышел декрет "О развитии цифровой экономики", которым предусмотрена еще большая либерализация айти-рынка, введение для компаний отдельных институтов английского права и даже легализация криптовалюты.

Такое внимательное отношение к развитию индустрии быстро начало приносить свои плоды. По состоянию на апрель 2020 года в Парке высоких технологий зарегистрировано почти 1 тысячи компаний и более 65 тысяч сотрудников.

Доля информационных технологий в ВВП Беларуси составляет 6,5%. Ежегодно компании ПВТ зарабатывают на экспорте около 2 миллиарда долларов.

Однако, фальсификации на выборах в Беларуси, массовые протесты и аресты поставили под вопрос статус айти-компаний как "священной коровы" белорусской экономики.

Специалисты начали массово выезжать за границу и, в частности, в Украину. Появился риск "умножить на ноль" все успехи IT-индустрии за последние годы.

Почему айтишники едут из Беларуси?

Сказка для IT-сектора закончилась с президентскими выборами 2020 года, на которых Лукашенко якобы набрал 80% голосов. Вся страна вышла на акции протеста, и айтишники не остались стороне.

Например, платформу "Голос", которая должна была быть аполитичным инструментом для выявления фальсификаций на избирательных участках, разработала компания EPAM Systems Inc. Один из ее основателей Павел Либер вместе с командой выехал в Украину из соображений безопасности.

После горячих первых трех дней протеста, компании, в которых работают тысячи айти-специалистов, направили открытое письмо Лукашенко с требованием прекратить репрессии. Главный месендж – стартапы не рождаются в атмосфере страха. Сам письмо осталось без официального ответа.



Цепь солидарности белорусских айтишников / Фото Belteanews

Угроза для режима потерять тысячи работников сферы айти очень высока, ведь IT-бизнес мобильный и востребованный во многих развитых странах мира.

Никто не хочет жить в Северной Корее посреди Европы. Для IT-инженеров нет границ. Они могут найти работу где угодно,

– приводит Bloomberg слова главы белорусской компании PandaDoc Никиты Микадо.

Сама PandaDoc переехала в Киев и открыла там офис с 60 сотрудниками. По словам Микадо, решение о переезде в компании приняли после ареста четырех работников на митингах. Если ситуация не изменится – компания угрожает закрыть офис в Беларуси.

Не вызывает особого доверия и председатель Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, который должен обеспечивать поддержание оптимального климата для IT-компаний, особенно в таких кризисных ситуациях. Его тесное сотрудничество и дружба с Александром Лукашенко сплотили айтишников против администрации ПВТ.

Директор компании Iomiko Николай Мурзенков эмоционально обратился к Янчевскому из-за попытки влиять на айти-компании во время массовых выступлений против власти.

Я получил звонок с требованием провести "беседы" с моими работниками о недопустимости их участия в митингах против действующей власти. В конце разговора человек, который со мной говорил, сказал, чтобы я заботился о здоровье своем и своих сотрудников,

– сказал Мурзенков в своем обращении.

Обращение Мурзенкова

Сейчас айтишники Беларуси заявили, что присоединятся к общенациональной забастовке. Рабочие пойдут в неоплачиваемый отпуск и будут требовать встречи с Всеволодом Янчевским.

Сектор IT активно вовлечен в борьбу против режима. Кроме уже упомянутой платформы "Голос", которая фиксировала фальсификации на выборах, программисты попытались разработать формулу для автоматического обнаружения пропаганды в СМИ. Интересной в этом контексте является также деятельность белорусских "киберпартизанов" – анонимных активистов, которые взламывают сайты государственных органов, сливают в сеть личные данные омоновцев и тому подобное.

Киберпартизаны взломали сайт управления делами Беларуси / Фото The Village

Либеральный центр, который власть специально освободила от своего влияния для активного развития, сейчас как никогда испытывает на себе давление авторитарного режима.

Проблемы не заканчиваются на "профилактических беседах". С обысками силовики наведались к компаниям Yandex NV и PandaDoc. Венчурного инвестора компании AngelsBAND Кирилла Голуба задержали возле собственного дома.

11 сентября стало известно о блокировании банковских счетов компании PandaDoc, из-за чего компания не смогла выплатить 250 работникам заработную плату.

Также по работе айти-сектора ударил "обычай" власти глушить интернет во время массовых выступлений. А поскольку многотысячных митингов в Беларуси за последний месяц было достаточно, работники IT-сектора почувствовали это на себе как никто другой.

Главной проблемой стали повальные аресты. По данным белорусского IT-портала dev.by, силовики задержали 65 айтишников. Судьба 33 – неизвестна. Как пишут белорусские СМИ, 26 октября омоновцы с задержаниями разогнали акцию протеста возле ПВД.

Сомнительными также являются перспективы компаний, которые планируют остаться в стране. К либеральному Парку высоких технологий постепенно протягивает руки государство. Специалисты едут, в результате чего разрушается климат, который строили годами.

Не меньшей проблемой может стать международное давление на Беларусь и угроза санкций.

IT-бизнес боится того, что могут быть введены экономические санкции против Беларуси. Это может повредить компаниям и нанести удар по всей системе, что негативно скажется на их деятельности. Даже если остановка окажется временной, ряд компаний не имеет возможности даже на суточную остановку,

– сказал в комментарии 24 каналу эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

Почему Украина привлекательна для IT?

Киев является одним из самых популярных направлений миграции белорусских айти-специалистов. В Украине достаточно благоприятный климат для существования IT-компаний. Важно и то, что украинская власть сфокусировала свое внимание на эмигрантах и создала им условия для переезда.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о мерах по привлечению высококвалифицированных специалистов из Беларуси. Этим указом он продлил срок временного пребывания в стране с 90 до 180 дней. Правила трудоустройства также уже упростили в пользу мигрантов.

Командой Министерства цифровой трансформации реализован проект IT Relocate, который оказывает поддержку компаниям, которые заинтересованы в переезде в Украину. Заместитель министра Минцифры Александр Борняков выделяет следующие преимущества переезда айти-компаний в Украину:

Безвиз в течение 180 дней

2 тысячи долларов – средняя заработная плата в IT

Отсутствует языкового барьера

4G во всех крупных городах

5600+ сервисных и технологических компаний

Доступная аренда жилья и офиса

Соучредитель компании PandaDoc Никита Микадо в интервью украинскому изданию dou.ua отметил, что их привлекают украинские айти-специалисты, русскоязычное население, внимание государства к улучшению миграционного законодательства и выгодные налоговые условия для бизнеса.

Микадо отметил, что в Украине есть возможность оформлять отношения с работником как с ФЛП (физическим лицом-предпринимателем), что позволяет значительно уменьшить налоговую нагрузку на компанию.

Многие украинские компании работают именно по такой схеме. Некоторые считают такую ​​модель организации работников недобросовестной, поскольку это является сокрытием реальных трудовых отношений. В то же время IT-бизнесу в таких условиях легче развиваться.

Не стоит недооценивать фактор культурной близости стран. Технический директор компании AventusIT Павел Богданов в интервью DW отметил, что вопрос отсутствия языкового барьера стало ключевым для переезда в Киев. По словам специалиста, ему надо было обеспечить комфортное обучение детям, а его жене, которая не работает в IT-отрасли, устроиться на работу.

Руководитель сектора IT & Телеком Офиса эффективного регулирования BRDO в своей статье также отметил относительную простоту легализации для белорусских специалистов, развитую IT-инфраструктуру в крупных городах и благоприятную экосистему (речь об айти-кластерах, ассоциациях и заинтересованном в развитии Министерстве цифровой трансформации).

В Украине также продолжается развитие "цифрового государства", олицетворением которой должен стать проект "Дия Сити". Это – бизнес зона, резиденты которой получат множество преференций для развития цифрового бизнеса.

В частности, резиденты Diia City будут иметь:

специальный налоговый режим для компаний и работников;

упрощенное государственное регулирование;

уникальные цифровые услуги;

возможность применять отдельные институты английского права;

наблюдательный совет из резидентов "Дии";

специальные условия валютного регулирования и упрощенный режим валютных расчетов.

Сам проект имеет довольно амбициозную цель: до 2025 года – увеличить рынок IT с 6,2 до 11,8 миллиарда гривен и количество рабочих мест – до 450 тысяч. А главное – чтобы Украина могла производить собственный айти-продукт, который сможет конкурировать с западными странами.



Ожидаемые результаты Дия Сити / Инфографика dou.ua

Из источников портала ain.ua стало известно, что белорусская компания по разработке онлайн-игр Wargaming в октябре перевезла в Киев 200-300 сотрудников. По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, 1200 белорусских айтишников уже переехали в Украину.

Один белорусский айтишник способен в среднем вырабатывать до 100 тысяч долларов добавленной стоимости в год,

– сказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в интервью DW.

Это означает, что только эти 1,2 тысячи специалистов могут приносить экономике Украины 120 миллионов долларов в год.

Варшава, Рига, Вильнюс как главные конкуренты

Впрочем, несмотря на все преимущества Украины, на белорусских айтишников также претендуют и соседние Варшава, Литва и Латвия. Конкуренция довольно сильная, поэтому украинская власть должна действовать взвешенно, но решительно.

Когда события только начинали разворачиваться, прибалтийские страны и Польша уже начинали работать над созданием привлекательных условий для белорусских айти-специалистов. Еще в августе-сентябре СМИ и представители сферы IT писали, что Украина из-за своего бюрократизма рискует проиграть, ведь на тот момент соседние страны уже успели предложить выгодные условия и упростить айтишникам условия временного пребывания.

Еще 2 сентября соучредитель платформы "Голос" Павел Либер в интервью НВ сказал, что Украина не привлекательна для их бизнеса из-за того, что приезжие айтишники не могут сравниться в налоговых условиях с гражданами страны, в то время как Латвия, Литва и Польша уже предложили выгодные условия.

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За месяц ситуация изменилась, и сейчас Кабмин активно работает над внедрением оптимальных условий, и на конец сентября-начало октября появились конкретные большие шаги навстречу белорусским специалистам. Сколько айтишников в итоге сможет заинтересовать Украина – покажет только время.