Электро мобильных стартап-компания Faraday Future не только планирует слияние с компанией Property Solutions Acquisition, но и совместный выход на IPO, после поглощения, в результате которого рассчитывают привлечь 3,4 миллиарда долларов.

Источник: РБК

Стартап-компания Faraday Future планирует выход на IPO, объединившись с компанией под названием Property Solutions Acquisition. Публичное размещение должно состояться на американской бирже NASDAQ под тикером FFIE, о чем компании сообщили в совместном заявлении.

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Детали будущего IPO

Соглашение между компаниями должно состояться во втором квартале 2021 года, по условиям которой стартап-компания Faraday Future привлечет путем слияния около 1 миллиарда долларов. Большая часть из которых будет в виде акций – 775 миллионов долларов и наличными 230 миллиардов долларов. Стоит отметить, что все средства будут направлены на производство и доставку покупателям электрического кроссовера FF 91 – флагманской модели Faraday Future.

В результате сделки объединения компании составит 3,4 миллиарда долларов.

Что известно о Faraday Future Faraday Future – американская технологическая стартап-компания, специализирующаяся на разработке электромобилей. Компанию основал в апреле 2014 года китайский бизнесмен Цзя Ютингом. Штаб-квартира Faraday Future находится в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Стартап-компания была названа в честь одного из основополагающих принципов электрической технологии двигателя, известная как закон индукции Фарадея. В июне 2020 года Цзя Ютинг обанкротился, а акции, которые ему принадлежали перешли к другим лицам. Сейчас большая часть акций стартап-компании принадлежат сотрудникам компании.

Компания Property Solutions Acquisition

Property Solutions Acquisition вышла на IPO в 2020 году, сумев привлечь 230 миллионов долларов. Выход на биржу с помощью SPAC стал довольно популярным в последнее время. Особенно, среди автомобильных стартапов.