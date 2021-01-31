Как сообщает издание MarketWatch, инвесторы явно уверены, что усилия по ограничению добычи нефти компенсируют давление на спрос из-за пандемии COVID-19.

Источник: Интерфакс–Украина

В ходе торгов на товарной бирже NYMEX, 29 января 2021 года, цены на нефть эталонных марок увеличили прирост, а цена за нефть Brent составила 56,07 доллара за баррель.

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Цены на нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 56,07 доллара за баррель, что на 0,54 доллара больше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия мартовских контрактов истек после закрытия рынка 29 января 2021 года.

Апрельские контракты на нефть Brent подорожали на 1,07%, а это с 0,59 доллара до 55,69 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI, 29 января 2021 года, на Нью-Йоркской товарной бирже на март месяц составила 52,78 доллара за баррель.

Мнения и прогнозы экспертов

Ограничения со стороны спроса из-за локдауна компенсируется достаточным сокращением предложений,

– отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

По мнению аналитика, господина Фритша, ожидания уверенного восстановления спроса в течение года должны быть учтены в цене. Это позволит избежать значительного падения или роста цен.

Саудовская Аравия планирует в феврале – марте дополнительно сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. По мнению экономиста UniCredit Эдоардо Кампанелла, если пандемия продолжит негативно влиять на спрос дольше, чем ожидает рынок или, если рост цен приведет к увеличению добычи сланцевой нефти в США, то инвесторы могут быть слишком оптимистичными по поводу способностей Саудовской Аравии и других крупных производителей.

В таком случае Эр-Рияд вряд ли будет снова действовать односторонне и играть роль, стабилизирующего производителя,

– Эдоардо Кампанелла.

Американское информационное агентство S&P Global Platts считает, что слабый рост из-за пандемии продолжает ограничивать рост цен на нефть. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне COVID-19 и его новых вспышек в США и слабом прогрессе сдерживания и распространения эпидемии в тех регионах, где началась вакцинация. По мнению аналитика ANZ это все может заставить власти ввести снова ограничения.