Китаєць Ван Нін у 2020 році збільшив свій дохід майже втричі завдяки значному попиту інвесторів. А керує він компанією Pop Mart, яка продає "приховані" іграшки по всьому світу.

Pop Mart в Пекіні залучив 674 мільйонів доларів, встановивши ціну на IPO від 31,5 до 38,5 гонконгських доларів за акцію. Компанія заявила, що планує використати вкладення на відкриття нових магазинів, повідомляє видання Forbes.

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Вану належить близько 50% компанії. Зараз має власний капітал у розмірі 3,2 мільярдів доларів. Хоча в квітні 2020 року компанію оцінювали в 2,5 мільярда, зараз оцінка Pop Mart становить 6,9 мільярда доларів.

Підприємець Ван Нін у свої 33 роки вже накопичив чималі статки. Відомо, що компанія Pop Mart продає "приховані" колекційні статуетки за 8 доларів – вони продаються в закритих коробках, і людина точно не знає, яка іграшка всередині.

Швидке зростання Pop Mart пояснюється його привабливістю серед молодих людей, які прагнуть створити свої колекції. Незважаючи на тимчасове закриття магазину на початку року через карантин, виручка компанії за перше півріччя зросла на 51% – до 125 мільйонів доларів).

Які товари купували найчастіше? Цього року найбільш продаваними ляльками компанії стала серія Dimoo (інопланетяни з волоссям у формі цукрової вати). Їх дизайн розробив художник з Китаю Аяна Танга. На колекцію Dimoo припало 14,4% продажів компанії в першій половині року, що перевершило серію найбільш продаваних ляльок Molly.



Лялька з серії Dimoo / Фото alicdn

Pop Mart продає свої товари в інтернеті та офлайн. Компанія планує відкрити ще 183 нових магазини в Китаї до кінця 2022 року (наразі в країні є 136 магазинів).

Що відомо про компанію Pop Mart

Ван Нін придумав продавати "приховані" іграшки шляхом процесу спроб і помилок. Він запустив бізнес Pop Mart у 2010 році після закінчення університету в Чженчжоу, де вивчав рекламу.

Спочатку компанія продавала занадто багато різних видів продукції, що включала іграшки, косметику та канцтовари. Але Ван поступово прибрав інші категорії, щоб зосередитись на іграшках.

На той час іграшки були нашою найбільш продаваною категорією. І ми поступово припинили виробництво інших продуктів, а в 2014 році зосередились виключно на іграшках,

– наголосив директор.