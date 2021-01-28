Як уникнути банкрутства та залучити 917 мільйонів доларів: досвід мережі кінотеатрів AMC

Найбільша мережа кінотеатрів у світі та США AMC днями залучила 917 мільйонів інвестицій, а акції компанії, на додаток, зросли більше ніж на 200%.

Джерело: РБК

25 січня 2021 року мережа кінотеатрів AMC повідомила, що їй вдалось привабити 917 мільйонів доларів від інвесторів, завдяки чому компанія зможе уникнути банкрутства.

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Рекордний злет акцій за останніх два роки

Після відкриття торгів 27 січня 2021 року різко зросли акції мережі кінотеатрів AMC Entertainment. На додаток, ціна збільшилась до 245%, а вартість однієї акції компанії становила 17,36 долара. Видання Bloomberg відмітило, що вартість акцій на відкритті стала найвищою на внутрішніх торгах починаючи з червня 2019 року.

Аналітик Амін Бєнсаид вважає, що акції мережі кінотеатрів могли вирости під тиском груп приватних інвесторів, що скуповують акції, вимагаючи фонди, що придбали короткі позиції, продавати, мінімізуючи збитки.

Чому мережа могла опинитись на межі банкрутства

Через епідемію коронавірусу багато кінотеатрів опинилось під загрозою банкрутства, остільки у більшості країн, в межах карантину, кінотеатри закриті. У зв’язку з чим сфера кіно переживає нині не найкращі часи та зазнає фінансових втрат.

Так, нещодавно, через перенесення прем’єри фільму про Джеймса Бонда "Не час вмирати", акції AMC Entertainment знизились на 3,65%, а ціна за акцію становила 2,87 долара. У зв’язку з чим, британські кінематографісти заявили, що їм необхідне додаткове фінансування та знаходяться "на межі прірви".