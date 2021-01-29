Як електромобільний стартап Faraday Future планує привабити 3,4 мільярда доларів під час IPO

Електромобільна стартап-компанія Faraday Future не лише планує злиття з компанією Property Solutions Acquisition, а й спільний вихід на IPO, після поглинання, в результаті якого розраховують привабити 3,4 мільярда доларів.
Джерело: РБК
Стартап-компанія Faraday Future планує вихід на IPO, об'єднавшись з компанією під назвою Property Solutions Acquisition. Публічне розміщення має відбутись на американській біржі NASDAQ під тикером FFIE, про що компанії повідомили у спільній заяві.
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Угода між компаніями має відбутись у другому кварталі 2021 року, за умовами якої стартап-компанія Faraday Future привабить шляхом злиття близько 1 мільярда доларів. Більша частина з яких буде у вигляді акцій – 775 мільйонів доларів та готівкою 230 мільярдів доларів. Варто зазначити, що усі кошти будуть спрямовані на виробництво та доставку покупцям електричного кросовера FF 91 – флагманської моделі Faraday Future.У результаті угоди об'єднання компанії складе 3,4 мільярда доларів.
Property Solutions Acquisition вийшла на IPO у 2020 році, зумівши привабити 230 мільйонів доларів. Вихід на біржу за допомогою SPAC став досить популярним в останній час. Особливо, серед автомобільних стартапів.