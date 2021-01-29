Як електромобільний стартап Faraday Future планує привабити 3,4 мільярда доларів під час IPO

Електромобільна стартап-компанія Faraday Future не лише планує злиття з компанією Property Solutions Acquisition, а й спільний вихід на IPO, після поглинання, в результаті якого розраховують привабити 3,4 мільярда доларів.

Джерело: РБК

Стартап-компанія Faraday Future планує вихід на IPO, об'єднавшись з компанією під назвою Property Solutions Acquisition. Публічне розміщення має відбутись на американській біржі NASDAQ під тикером FFIE, про що компанії повідомили у спільній заяві.

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Деталі майбутнього IPO

Угода між компаніями має відбутись у другому кварталі 2021 року, за умовами якої стартап-компанія Faraday Future привабить шляхом злиття близько 1 мільярда доларів. Більша частина з яких буде у вигляді акцій – 775 мільйонів доларів та готівкою 230 мільярдів доларів. Варто зазначити, що усі кошти будуть спрямовані на виробництво та доставку покупцям електричного кросовера FF 91 – флагманської моделі Faraday Future.

Що відомо про Faraday Future Faraday Future – американська технологічна стартап-компанія, що спеціалізується на розробці електромобілів. Компанію заснував у квітні 2014 року китайський бізнесмен Цзя Ютінгом. Штаб-квартира Faraday Future знаходиться у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Стартап-компанія була названа на честь одного з основоположних принципів електричної технології двигуна, що відома як закон індукції Фарадея. У червні 2020 року Цзя Ютінг збанкрутував, а акції, які йому належали перейшли до інших осіб. Нині більша частина акцій стартап-компанії належать співробітникам компанії.

Компанія Property Solutions Acquisition

У результаті угоди об'єднання компанії складе 3,4 мільярда доларів.

Property Solutions Acquisition вийшла на IPO у 2020 році, зумівши привабити 230 мільйонів доларів. Вихід на біржу за допомогою SPAC став досить популярним в останній час. Особливо, серед автомобільних стартапів.