Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. У держвідомстві вважають, що очікуване зниження цього показника на 4,8% – цілком реалістичне.

У Мінекономіки проаналізували, як карантинні заходи та їхнє послаблення вплинули на економічну ситуацію в країні, повідомляє пресслужба держструктури. У відомстві зазначили, що попередні прогнози щодо рівня ВВП виявилися дещо песимістичними, ніж реальна тенденція.

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Наскільки знизиться ВВП в Україні

З урахуванням даних Держстату про підсумки першого півріччя 2020 року, у Мінекономіки оцінюють падіння ВВП у другому кварталі 2020 року на рівні 11%. Це число менше, ніж попередній прогноз, коли передбачали зниження показника на 14%.

Отож, падіння ВВП у першому півріччі 2020 року становить приблизно 6,5% проти раніше прогнозованих 8,1%. Ці дані розраховані з урахуванням відомостей Держстату, згідно з якими падіння ВВП склало 1,3%.

Кращі, ніж ми очікували, результати розвитку економіки у першому півріччі та погіршення прогнозу на друге півріччя, враховуючи експертну думку та підвищення вірогідності 2-ї хвилі пандемії, дозволили зберегти оцінку по року в цілому на попередньому рівні – скорочення ВВП на 4,8%,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.