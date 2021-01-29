Український стартап Propertymate залучив мільйон доларів інвестицій від венчурного фонду

Український стартап Propertymate, який діджиталізує купівлю новобудов в США, залучив один мільйон доларів у seed-раунді. Інвестором став венчурний фонд Pragmatech.

Джерело: 24 канал

Цікаво, що раніше у рамках участі в акселераційний програмі Techstars стартап також отримав 120 000 доларів інвестицій.

До теми Стартап Deliveroo оцінили в 7 мільярдів доларів: деталі

Богдан Гнатковський та Софія Вишневська заснували цей стартап в 2018. Propertymate – це платформа, яка дозволяє покупцям первинної житлової нерухомості знайти всю інформацію про новобудови. Забудовники та агенти можуть продавати нерухомість швидше завдяки контактам із зацікавленими клієнтами.

Зазначимо, що стартап базується на штучному інтелекті, який допомагає аналізувати дані про покупців та нерухомість. Він прогнозує, в яких об'єктах клієнти будуть зацікавлені найбільше. Наразі Propertymate оперує в Остіні (Техас, США), а завдяки інвестиціям Pragmatech засновники планують масштабуватись ще на два міста – у Х'юстоні та Далласі.

Незважаючи на COVID, ринок первинної нерухомості у США переживає справжній бум. Ми відчули ще більший попит на наш сервіс, тож тепер завдяки інвестиціям, впродовж наступних 6 місяців плануємо розпочати роботу також у Далласі та Х'юстоні. Наша ціль – стати найкращою платформою для пошуку, порівняння та покупки новобудов у США,

– розповів засновник Propertymate Богдан Гнатковський.

У компанії розповіли, що ранішe Propertymate фокусувався на агентах нерухомості, які прагнули доступу до інформації про всі новобудови у своєму регіоні. Утім, коли зросло число партнерств із забудовниками, дедалі більше девелоперів зацікавилися прямою комунікацією з покупцями.

Як на стартап вплинула пандемія

На початку пандемії забудовники скоротили маркетингові витрати та почали шукати альтернативні канали продажу – такі як Propertymate. Платформа бере у них комісію з угоди лише з клієнтами, які здійснили купівлю. Завдяки цьому кількість таких клієнтів сервісу зросла у 65 разів з березня 2020 року.

Вони включають великих гравців ринку нерухомості, як Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison та Pulte Homes. Серед агентств, які використовують платформу, є і найбільші учасники ринку США, як-от Keller Williams, eXp Realty та Compass.

Навіть консервативний ринок нерухомості в США змінюється завдяки зручними цифровим сервісам, таким як Propertymate. Переконаний, що інвестиції Pragmatech і наша експертиза на світових ринках допоможе цій платформі швидко масштабувати бізнес і стати новим стандартом для індустрії,

– додає засновник Pragmatech Євген Сергєєв.