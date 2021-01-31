Ціни на нафту почали зростати: причина

Як повідомляє видання MarketWatch, інвестори вочевидь впевнені, що зусилля по обмеженню видобутку нафти компенсують тиск на попит через пандемію COVID-19.

Джерело: Інтерфакс–Україна

У ході торгів на товарній біржі NYMEX, 29 січня 2021 року, ціни на нафту еталонних марок збільшили приріст, а ціна за нафту Brent становила 56,07 долара за барель.

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Ціна на нафту

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила 56,07 долара за барель, що на 0,54 долара більше ціни на закритті попередньої сесії. Термін дії березневих контрактів закінчився після закриття ринку 29 січня 2021 року.

Квітневі контракти на нафту Brent подорожчали на 1,07%, а це з 0,59 долара до 55,69 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI, 29 січня 2021 року, на Нью-Йоркській товарній біржі на березень місяць становила 52,78 долара за барель.

Думки та прогнози аналітиків

Обмеження зі сторони попиту через локдаун компенсується достатнім скороченням пропозицій,

– відмітив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

На думку аналітика, пана Фрітша, очікування впевненого відновлення попиту протягом року повинні бути враховані в ціні. Це дозволить уникнути значного падіння, або ж росту цін.

Саудівська Аравія планує у лютому – березні додатково скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу. На думку економіста UniCredit Едоардо Кампанелла, якщо пандемія продовжить негативно впливати на попит довше, ніж очікує ринок чи, якщо ріст цін приведе до збільшення видобутку сланцевої нафти у США, то інвестори можуть бути занадто оптимістичними з приводу здатностей Саудівської Аравії та інших великих виробників.

У такому разі Ер-Ріяд навряд чи буде знову діяти односторонньо і грати роль, стабілізуючого виробника,

– Едоардо Кампанелла.

Американська інформаційна агенція S&P Global Platts вважає, що слабкий ріст через пандемію продовжує обмежувати ріст нафтових цін. Прогнози попиту залишаються похмурими на фоні COVID-19 та його нових спалахів у США та слабкому прогресі стримування та розповсюдження епідемії в тих регіонах де розпочалась вакцинація. На думку аналітика ANZ це все може змусити владу ввести знову обмеження.