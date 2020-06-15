Ринки акцій можуть злетіти на 47% від поточного рівня: у JPMorgan назвали аргументи
Розпродажа акцій, яка відбулася на фондовому ринку минулого четверга, допомогла "посилити" бичачі тенденції. Тому в середньостроковій та довгостроковій перспективах ціни на акції у світі можуть піднятися на 47% від поточних рівнів.
Про це повідомляють аналітики американського банку JPMorgan, пише Markets Insider. Експерти банку нагадали про зниження промислового індексу Доу-Джонса до близько 2000 пунктів на минулому тижні.
До теми про фондові ринки: Нафта й акції подешевшали ще більше через ситуацію з коронавірусом у Китаї
У JPMorgan вважають, що таке падіння як індексу Доу-Джонса, так й інших фондових індексів, було "здоровим". Окрім того, експерти банку посилаються на зростання інтересу до таких ризикових акцій, як Hertz і Nikola Motor.
Аналітики фінустанови визначили чотири довготривалих драйвери фондового ринку:
- Досі низький загальний фон позиціювання власного капіталу. Це означає, що інвестори мають недостатньо акцій.
- Швидке відновлення фінансових ринків. Компанії зможуть отримати доступ до кредитів за вигідними для себе процентними ставками.
- Перегляд і зміна процентних ставок.
- Швидке відновлення економіки США.
Цікаво: Наскільки подорожчають акції Tesla: мільярдер спрогнозував ціну через 5 років
Окрім того, у JPMorgan зазначили, що позиції небанківських інвесторів (пенсійні фонди, домогосподарства, корпорації) в акціях, облігаціях та готівці "усе ще демонструють тенденцію на зростання вартості цінних паперів у середньо- та довгостроковій перспективах".
Не лише поточний рівень розподілу власного капіталу інвесторів на 40% нижче від середніх показників. Однак він значно менший за значення у 49%, що було встановлено станом на початок 2018 року,
– стверджують аналітики банку.
У JPMorgan вважають, що розподіл власного капіталу в кінцевому порядку знизиться до максимуму 2018 року – 49%. Цьому сприятимуть низькі процентні ставки та підвищення ліквідності з боку Федрезерву. У результаті акції зростуть на 47%.
-
Нафта знову почала дешевшати: чому коронавірус усе ще залишається головною загрозою для ринку2 липня , 11:17
-
Що не так з портфелем акцій компанії Воррена Баффета: відомий інвестор назвав недоліки2 липня , 21:32
-
Статки Джеффа Безоса рекордно зросли: разом із гендиректором Amazon багатіє і його ексдружина3 липня , 15:20