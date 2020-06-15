Розпродажа акцій, яка відбулася на фондовому ринку минулого четверга, допомогла "посилити" бичачі тенденції. Тому в середньостроковій та довгостроковій перспективах ціни на акції у світі можуть піднятися на 47% від поточних рівнів.

Про це повідомляють аналітики американського банку JPMorgan, пише Markets Insider. Експерти банку нагадали про зниження промислового індексу Доу-Джонса до близько 2000 пунктів на минулому тижні.

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У JPMorgan вважають, що таке падіння як індексу Доу-Джонса, так й інших фондових індексів, було "здоровим". Окрім того, експерти банку посилаються на зростання інтересу до таких ризикових акцій, як Hertz і Nikola Motor.

Аналітики фінустанови визначили чотири довготривалих драйвери фондового ринку:

Досі низький загальний фон позиціювання власного капіталу. Це означає, що інвестори мають недостатньо акцій. Швидке відновлення фінансових ринків. Компанії зможуть отримати доступ до кредитів за вигідними для себе процентними ставками. Перегляд і зміна процентних ставок. Швидке відновлення економіки США.

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Окрім того, у JPMorgan зазначили, що позиції небанківських інвесторів (пенсійні фонди, домогосподарства, корпорації) в акціях, облігаціях та готівці "усе ще демонструють тенденцію на зростання вартості цінних паперів у середньо- та довгостроковій перспективах".

Не лише поточний рівень розподілу власного капіталу інвесторів на 40% нижче від середніх показників. Однак він значно менший за значення у 49%, що було встановлено станом на початок 2018 року,

– стверджують аналітики банку.

У JPMorgan вважають, що розподіл власного капіталу в кінцевому порядку знизиться до максимуму 2018 року – 49%. Цьому сприятимуть низькі процентні ставки та підвищення ліквідності з боку Федрезерву. У результаті акції зростуть на 47%.