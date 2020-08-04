У фокусі і далі залишається коронавірус та відносини США з Китаєм. Читайте огляд ринків за 3 серпня та прогнози на Інвестиції 24.

Орієнтири для інвесторів

Світові фондові майданчики 3 серпня переважно торгувалися в плюсі. Вже звично у фокусі були:

друга хвиля пандемії – кількість нових випадків COVID-19 у США знизилася до 4-тижневого мінімуму.

макродані – обмежувальні заходи, які не дають економіці швидко відновитися, все ще залишаються.

обговорення нового пакету стимулюючих економіку заходів – демократи та республіканці все ще не можуть домовитися.

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Відносини США та Китаю

Відносини Китаю та США також залишаються у фокусі для інвесторів. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що глава Білого дому найближчим часом може обмежити роботу китайських технологічних компаній через погрози для нацбезпеки. Серед іншого мова може йти про заборону на роботу програми TikTok в США. Нагадаємо, що Microsoft продовжила переговори про покупку американського сервісу TikTok після розмови між CEO компанії Сатьєю Наделлою і президентом Дональдом Трампом. Ця ситуація свідчить про серйозність наслідків відносин Китаю та США для бізнесу.

Що відбувається на світових біржах

Азійські фондові індекси торгуються різноспрямовано.

Японський Nikkei додає більше 2% після падіння напередодні.

Гонконзький Hang Seng в мінусі майже на 1%.

Шанхайський CSI300 піднявся більш ніж на 1,5%.

Біржі Європи ростуть в межах 1%.

Натомість попит на безпечні активи послабився. Ставка по 10-річних трежеріс повернулася до 0,55%. Серпневий ф'ючерс на Brent коливається близько 43 доларів. Золото опустилося нижче 1 970 доларів.

S&P 500 проходить перевірку на міцність

Індекс тестує опір, який розташовується біля вершини червня. У разі завершення бектеста і успішного розвороту вгору індекс може закритися на рівні 3 328 пунктів. Якщо піде донизу, то наступною опорою для індексу стане рівень 3 140 пунктів, а далі – 200-денна середня в районі 3 040 пунктів.

Головні події цього тижня

Звіти Walt Disney

4 серпня гігант ринку медіа та розваг Walt Disney представить результати за квітень-червень. Коронавірус і пов'язані з ним обмежувальні заходи особливо сильно вдарили по розважальних паркам Disney, рекламними доходами спортивного каналу ESPN і сегменту кіновиробництва.

Аналітики "Фрідом Фінанс Україна" очікують:

Виручка компанії впала на 39%, до рівня минулого року в 12,4 мільярда доларів.

Чистий збиток може скласти 1,25 мільярда доларів (non-GAAP), або 0,61 долара на акцію.

Аудиторія Disney+ може подолати позначку 65 мільйонів на тлі збереження попиту на домашні розваги. Вихід Disney+ на європейський ринок запланований на 15 вересня.

Звіти Moderna

У середу, 5 серпня, американська біофармацевтична компанія Moderna (MRNA) відзвітує за другий квартал. Зазначимо, що Moderna – одна з найбільш перспективних розробників вакцини від COVID-19. Нагадаємо, що у липні, коли компанії відзвітувала про результати другої фази випробувань, її акції за день злетіли на 17%.

У липні почалася третя фаза клінічних випробувань препарату mRNA-1273, закінчення яких планується в останньому кварталі поточного року. Компанія майже не отримує виручку, оскільки всі її розробки поки перебувають на різних стадіях досліджень. Аналітики "Фрідом Фінанс Україна" не очікують значного збільшення виручки компанії за підсумками звітного періоду. Найбільше зростання в абсолютних значеннях завдяки прискореної розробки вакцини може показати найбільша стаття витрат Moderna – R&D. Збільшення витрат здатне негативно позначитися на EPS (non-GAAP), значення якої залишиться в негативній зоні.

Booking звітує про втрати

6 серпня одна з найбільших компаній на ринку туристичних послуг Booking повідомить про результати за найгірший у своїй історії квартал.

Аналітики "Фрідом Фінанс Україна" прогнозують:

Загальна кількість заброньованих ночей (операційна метрика) могла скласти 25,3 мільйона проти 213 мільйонів роком раніше. Це на 88% менше.

Падіння виручки може впасти на 85%, до 614 мільйонів доларів.

Чистий збиток може скласти 580 мільйонів доларів, або 13,38 долара на акцію.

Зазначимо, що конкурент Booking Expedia минулого тижня представила квартальний звіт. Її результати виявилися гіршими за очікування. Якщо Booking вдасться хоча б трохи перевершити Expedia, це послужить драйвером для зростання акцій.

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