Компанія SpaceX готується до нових інвестицій: її можуть оцінити в 60 мільярдів доларів

Компанія Ілона Маска SpaceX завершує раунд фінансування в лютому 2021 року. Після цього її можуть оцінити щонайменше в 60 мільярдів доларів.

Джерело: Business Insider

Наразі ціна кожної акції в останньому раунді може скласти від 325 до 350 доларів за акцію. Загалом, за інформацією Business Insider, оцінка SpaceX може досягти навіть 92 мільярдів доларів.

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Зазначимо, що у раунді фінансування ще у серпні 2020 року компанія зібрала 1,9 мільярда доларів інвестицій. Після раунду SpaceX оцінили в 46 мільярдів доларів.

Так, серпневий раунд фінансування зробив SpaceX однією з найбільших компаній-єдинорогів в історії. "Ми очікуємо, що в лютому буде найбільший стрибок в оцінці за всю історію SpaceX", – думають у компанії.

Поки невідомо, яку кількість акцій в результаті випустить компанія. Але це визначить загальну суму грошей, яку SpaceX збере за раунд, а також нову оцінку компанії. Ходять чутки, що інвестори хочуть купити більше акцій, ніж компанія планує продати.

Куди SpaceX витратить інвестиції? Компанія збирає гроші на дослідження і розробки для роботи над новою багаторазовою ракетою-носієм Starship. Також фінансування потрібно для супутникового інтернет-сервісу Starlink, за допомогою якого SpaceX має намір надати інтернет в важкодоступних точках світу. Для цього компанія відправляє супутники на навколоземну орбіту.