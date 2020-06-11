Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых, что будет действовать уже с 12 июня 2020 года. В результате такое значение процентной ставки стало самым низким за всю историю независимой Украины.

Последствия такого решения регулятора для экономики Украины проанализировал Денис Белый, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина". Как снижение учетной ставки скажется на гособлигациях, что это значит для банков и украинской экономики в целом – читайте объяснение эксперта для Инвестиций24.

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Снижение учетной ставки НБУ – что это значит?

Учетная ставка НБУ - базовая ставка в экономике каждой страны, от которой зависят все другие процентные ставки. В Украине снижение учетной ставки говорит об уменьшении стоимости кредитов рефинансирования для банков под залог ОВГЗ.

Простыми словами, банки будут пытаться вложить средства в ОВГЗ и сразу привлекать под залог таких ценных бумаг кредиты НБУ под низкую ставку. Это также позволит Министерству финансов снизить стоимость заимствований через ОВГЗ на первичном рынке.

Политика формирования ставки рефинансирования говорит о том, что НБУ кредитует банки по учетной ставке + премия, но пока премия равна нулю. То есть, после снижения учетной ставки, банки смогут получать кредиты рефинансирования под 6%, а не под 8%. Это позволит параллельно делать кредитный ресурс банков более доступным для населения и бизнеса, что, в свою очередь, будет стимулировать восстановление бизнес-активности после кризиса,

– объясняет Денис Белый.

Последствия для экономики

Сегодня НБУ снизил учетную ставку до 6% (-2 п.п.), хотя в последнем инфляционному отчете был указан таргет 7% на конец 2020 года.



Учетная ставка в % / Визуализация "Фридом Финанс Украина"

Такое резкое снижение учетной ставки направлено на дополнительное стимулирование экономики и отклонении инфляции от таргета в сторону замедления (2,3% при таргете 5%),

– отметил аналитик.

Итак, в ближайшее время следует ожидать снижения всех процентных ставок (кредитов, депозитов, ОВГЗ). Есть шанс получить средние ставки по банковской системе по депозитам на уровне 9,5% годовых в гривне, а доходность ОВГЗ на первичном рынке 8,5%-9% годовых.

Такая ситуация продлится пока экономика не начнет расти, что, соответственно, приведет к увеличению инфляции. В случае неконтролируемости этого процесса, НБУ может прибегнуть к повышению учетной ставки.