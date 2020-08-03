В августе страны ОПЕК+ снизили сокращения добычи нефти. Поскольку спрос еще не восстановился, цены отреагировали падением. Сколько стоит нефть сейчас – читайте на Инвестиции 24.

Цены на нефть в понедельник снизились из-за беспокойства на рынках, поскольку ОПЕК и ее союзники уменьшили сокращение добычи в августе. В то же время рост мировых случаев COVID-19 указывает на то, что спрос на топливо восстановится не скоро, пишет Reuters.

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Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 26 копеек, или на 0,6%, до 43,26 доллара за баррель. Промежуточные фьючерсы на сырье WTI снизились на 29 копеек, или на 0,7%, до 39,98 доллара за баррель.

Июль стал четвертым месяцем с восстановлением цены нефти марки Brent и третьим месяцем для нефти WTI с тех пор как в апреле цены полетели вниз из-за закрытия экономики в мире в связи с пандемией.

Инвесторы обеспокоены чрезмерной предложением, поскольку ОПЕК+ должен начать уменьшать сокращение добычи в этом месяце, и восстановление цен на нефть от рекордно низких показателей, вероятно, побуждает американских производителей сланцев к увеличению производства,

– заявил Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan.

Он добавил, что на нефтяных рынках усиливаются опасения относительно увеличения случаев коронавируса.

Как изменилась добыча нефти

Добыча нефти странами ОПЕК в июле увеличился более чем 1 миллион баррелей в день, когда Саудовская Аравия и другие члены Залива прекратили добровольные дополнительные ограничения добычи.

Россия сообщила, что в июле уровень добычи не увеличился по сравнению с июнем.

ОПЕК+ планируют увеличить объем производства в августе на 1,5 миллиона баррелей.

Американские энергетические фирмы оставили количество добычи нефти и природного газа неизменными на рекордно низком уровне.