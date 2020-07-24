В пятницу, 24 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок поднялись по сравнению с более слабым американским долларом. Однако рост спроса на сырье все еще сдерживает пандемия коронавируса и усиление напряженности в отношениях США и Китая.

Доллар опустился до 22-месячного минимума против корзины валют, сообщает Investing.com. Слабый доллар обычно стимулирует покупку сырьевых товаров, как, например, нефти, по цене американской валюты, потому что они дешевле для держателей других валют.

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Нефть марки Brent подорожала на 6 центов, или на 0,1%, до 43,37 долларов за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене до 41,08 доллара за баррель.

Цены на сырую нефть пытаются стабилизироваться. Рынки ожидают, что Конгрессу США удастся согласовать еще один пакет антикризисных мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса,

– отметил Эдвард Мойя, старший аналитик рынков в OANDA.

По словам Мойи, последние данные о состоянии экономики США свидетельствуют о том, что восстановление ситуации в стране проходит гораздо сложнее и требует дополнительного государственного финансирования.

Уровень безработицы в США снова растет

Число американцев, которые обращаются за материальной помощью по безработице, неожиданно выросло до 1,4 миллиона человек на прошлой неделе. Такое резкое увеличение числа заявок происходит впервые за последние четыре месяца. Такие данные свидетельствуют о том, что восстановление экономики замедлился на фоне роста количества больных коронавирусом.

Коронавирус усиливает напряженность на рынке нефти

В прошлом месяце ухудшились прогнозы относительно экономической ситуации в США через восстановление карантина в некоторых американских штатах из-за новой вспышки заболевания COVID-19.

Накануне, 23 июля, в Соединенных Штатах зафиксировано более 1000 летальных случаев от коронавируса. Уже третьи сутки подряд страна устанавливает новые рекорды по количеству смертей, а пандемия усиливается в южных и западных штатах.

Всего в мире насчитывается более 15 млн инфицированных коронавирусом, из них более 620 000 человек умерли.

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Отношения между США и Китаем ухудшаются

Кроме того, инвесторы боятся, что спрос на нефть будет восстанавливаться медленно и из-за напряжения отношений между США и Китаем – двумя крупнейшими потребителями "черного золота" в мире. Так, Китай приказал Соединенным Штатам закрыть их консульство в городе Чэнду в ответ на просьбу властей Штатов закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас).

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда проблемных вопросов, среди которых: торговля, пандемия коронавируса, территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море и законов КНР относительно Гонконга.

Также в Китае пробки в нефтяных портах восточного побережья усиливают расходы для грузоотправителей и импортеров сырья даже тогда, когда спрос на горючее падает.

Прогнозы для рынка нефти