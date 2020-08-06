Доллар резко упал по отношению к другим основным валютам мира. Из-за этого цены на нефть пошли вверх.

Несмотря на вторую хивлю пандемии коронавируса и низкий спрос, цены на нефть в четверг, 6 июля, продолжили рост. Поддержку ценам оказывает рекордное падение курса доллара к основным мировым валютам, пишет finance.ua со ссылкой на Reuters.

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Как изменились цены на нефть

Нефть марки Brent подорожала на 0,51% до 45,40 доллара за баррель, нефть WTI выросла на 0,24% до 42,29 доллара за баррель. По состоянию на 10 утра по киевскому времени.

В среду цена на нефть также выросла примерно на 1%. Сейчас это самый высокий уровень за последние 5 месяцев. Одной из причин является существенное сокращение запасов нефти в США.

Как изменился спрос

Согласно расчетам ОВОС США, спрос на бензин, как и раньше, составляет около 8,6 миллиона баррелей в день, что примерно на 10% ниже, чем годом ранее.

Как нефть привязана к доллару

Недавнее снижение доллара США поддержало рост цен на нефть. Поскольку фьючерсы на нефть устанавливаются в долларах, цены на нефть имеют тенденцию к росту, чтобы компенсировать более слабую валюту.

Поскольку цена на нефть исчисляется в долларах, это хорошо для нефти,

– отметил стратег рынка AxiCorp Стивен Иннес.

Что произошло с долларом

Доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле, и аналитики ожидают, что он продолжит падение в следующем году.