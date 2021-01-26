Аналитики считают, что инвесторам лучше инвестировать в драгоценные металлы, в отличие от валютного рынка, поскольку они им кажутся более выгодными инвестициями в условиях 2021 года.

Источник: banki.ru

Почему инвестиция в драгоценные металлы станет более выгодной в условиях 2021 года, в отличие от валютного рынка рассказал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

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Почему следует отдать предпочтение драгоценным металлам

В течение прошлого года индекс доллара снизился более чем на 6% и, в общем, падала стоимость активов не только на валютном рынке, но и товарно-сырьевой рынок находился под давлением большую часть 2020 года. В большинстве случаев акции производителей драгоценных металлов росли быстрее базового актива.

Как росла цена на драгоценные металлы в 2020 году

Золото – подорожало на 25%, так цена за металл летом достигла отметки в более чем 2 тысячи долларов за унцию.

– подорожало на 25%, так цена за металл летом достигла отметки в более чем 2 тысячи долларов за унцию. Серебро – цена выросла на 50%.

– цена выросла на 50%. Платина и палладий – аналогический показатель, как и с серебром.

Однако, многие участники биржевых торгов предпочли инвестиции на фондовом рынке. Акции с момента коррекции в марте показали очень высокую доходность. При этом индекс S&P 500 за прошлый год вырос только на 6,61%. Таким образом, золото подорожало на четверть и полностью подтвердило свой статус основного защитного актива.

Прогнозы по поводу цены на драгоценные металлы на 2021 год

Золото – цена имеет все шансы закрепиться выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию (ozt).

– цена имеет все шансы закрепиться выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию (ozt). Платина – цена будет расти до отметки свыше 1,2 тысячи долларов за ozt с потенциалом вырасти до 1,9 тысячи за ozt до конца года. Также, стоит добавить, что цена будет тесно связана с промышленным спросом на платину.

– цена будет расти до отметки свыше 1,2 тысячи долларов за ozt с потенциалом вырасти до 1,9 тысячи за ozt до конца года. Также, стоит добавить, что цена будет тесно связана с промышленным спросом на платину. Палладий – цена будет колебаться в пределах 2,2 тысячи – 1,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Ситуация с ценой аналогичная как с платиной и, так же, будет тесно зависеть от промышленного спроса на металл.

Что ожидать рынку драгоценных металлов в 2021 году: прогнозы

Скорее всего 2021 год будет сложный для рынка драгоценных металлов, как отмечают эксперты. Поскольку часть бюджетных расходов в США, вероятно, будет финансироваться непосредственно путем увеличения госдолга. Это снизит заинтересованность частных инвесторов, среди которых многие граждане США, в покупке защитных активов. Реальные ставки будут в отрицательной зоне, в том числе благодаря увеличению предложения долларов, что будет продолжаться в течение этого времени.

Следует отметить, что, в таком случае, стоимость золота будет напрямую зависеть от ослабления доллара. С технической точки зрения предпосылкой лучшего результата золота будет консолидация котировок в периоды роста американской валюты. Укрепление доллара при одновременной устойчивости котировок золота и других драгоценных металлов в нынешнем году будет означать, что они выполнили функцию защиты сбережений инвесторов.

Мнение эксперта

Евгений Миронюк отмечает, что для полного восстановления экономики может потребоваться больше времени. При этом роль защитных активов велика как никогда, и инвесторам стоит обращать на них больше внимания, включая в портфель фонды, инвестирующие не только в золото, но и в палладий, серебро, платину и активы, что непосредственно с ними связаны.

Также господин Миронюк отмечает, что частному инвестору имеет смысл включить драгоценные металлы в портфель даже сейчас, когда они находятся на исторически высоких уровнях. Но наращивать долю лучше постепенно, приобретая активы на коррекциях. При выборе способа инвестирования в финансовые инструменты, напрямую зависят от котировок драгоценных металлов, можно разделить вложения между акциями золотодобывающих компаний и ETF, базовым активом в которых металлы. По мнению эксперта "Фридом Финанс", это диверсифицирует портфель и даст возможность получать дивиденды от акций.