Конкурент TikTok може бути оцінений у 60,9 мільярда доларів під час IPO

Якщо IPO конкурента платформи TikTok, Kuaishou Technology, все ж таки відбудеться, то компанія не лише привабить світових інвесторів, а й може стати найбільшим розміщенням у світі з часів IPO Uber.
Джерело: Bloomberg
Аналітики вважають, що якщо IPO китайської компанії Kuaishou Technology все ж таки відбудеться 5 лютого 2021 року, то воно може стати найбільшим розміщенням у світі з часів виходу на IPO компанії Uber Technologies Inc.
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Компанія Kuaishou Technology планує розмістити 365 мільйонів власних акцій на біржі Гонконгу. Ціновий діапазон яких буде коливатись від 105 до 115 гонконзьких доларів за одиницю, що у конвертуванні до американського долара буде приблизно від 13,55 до 14,84 долара. За попередніми прогнозами торги розпочнуться вже 5 лютого 2021 року. Проте, свої заявки інвестори зможуть подати вже у період з 25 по 29 січня.
Експерти вважають, що у разі успішного розміщення IPO капіталізація компанії може становити 60,9 мільярда доларів. Згідно з опитуванням видання The Wall Street Journal, Kuaishou Technology у 2020 році оцінювали у 28,6 мільярда доларів, оскільки останній раунд інвестування був досить успішний. Так компанія привабила від інвесторів більше як 4 мільярди доларів, за підрахунками ресурсу PitchBook. Найбільшим інвестором став консорціум, який очолює китайська інвестиційна холдингова компанія Tencent, що інвестувала 3 мільярди доларів.
Стартап-компанія коротких відео Kuaishou Technology вже спромоглась зацікавити 10 наріжних інвесторів, серед яких такі компанії, як:
Інвестори погодились інвестувати в компанію, придбавши акцій на суму 2,45 мільярда доларів, в обмін на гарантію раннього розміщення.