Конкурент TikTok може бути оцінений у 60,9 мільярда доларів під час IPO

Якщо IPO конкурента платформи TikTok, Kuaishou Technology, все ж таки відбудеться, то компанія не лише привабить світових інвесторів, а й може стати найбільшим розміщенням у світі з часів IPO Uber.

Джерело: Bloomberg

Аналітики вважають, що якщо IPO китайської компанії Kuaishou Technology все ж таки відбудеться 5 лютого 2021 року, то воно може стати найбільшим розміщенням у світі з часів виходу на IPO компанії Uber Technologies Inc.

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IPO компанії Kuaishou Technology

Компанія Kuaishou Technology планує розмістити 365 мільйонів власних акцій на біржі Гонконгу. Ціновий діапазон яких буде коливатись від 105 до 115 гонконзьких доларів за одиницю, що у конвертуванні до американського долара буде приблизно від 13,55 до 14,84 долара. За попередніми прогнозами торги розпочнуться вже 5 лютого 2021 року. Проте, свої заявки інвестори зможуть подати вже у період з 25 по 29 січня.

Експерти вважають, що у разі успішного розміщення IPO капіталізація компанії може становити 60,9 мільярда доларів. Згідно з опитуванням видання The Wall Street Journal, Kuaishou Technology у 2020 році оцінювали у 28,6 мільярда доларів, оскільки останній раунд інвестування був досить успішний. Так компанія привабила від інвесторів більше як 4 мільярди доларів, за підрахунками ресурсу PitchBook. Найбільшим інвестором став консорціум, який очолює китайська інвестиційна холдингова компанія Tencent, що інвестувала 3 мільярди доларів.

Що відомо про Kuaishou Kuaishou ("швидка рука") – китайський мобільний додаток для обміну фото та відео, який розробила компанія Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. Додаток був заснований у 2011 році двома інженерами-програмістами Су Хуаном і Ченгом Ісяо. Серед користувачів стартап-додатку переважають, в більшості, жителі Китаю, проте, Kuaishou користується популярністю й в інших країнах світу. Так додаток очолив список "Найпопулярніших" Google Play та Apple App у восьми країнах. Kuaishou також часто скорочують та називають просто "Kwai". Головним конкурентом додатку Kwai є схожа платформа, що більшості відома як TikTok.

Інвестори компанії Kuaishou Technology

Стартап-компанія коротких відео Kuaishou Technology вже спромоглась зацікавити 10 наріжних інвесторів, серед яких такі компанії, як:

Temasek Holdings Pte – сингапурська холдингова інвестиційна компанія, що належить уряду Сінгапуру;

– сингапурська холдингова інвестиційна компанія, що належить уряду Сінгапуру; BlackRock Inc – одна з найбільших інвестиційних компаній світу;

– одна з найбільших інвестиційних компаній світу; The Capital Group – американська інвестиційна компанія;

– американська інвестиційна компанія; GIC Pte – компанія, яка раніше була відома як Уряд Сингапурської інвестиційної корпорації, що була створена для управління зовнішніми резервами Сінгапур;

– компанія, яка раніше була відома як Уряд Сингапурської інвестиційної корпорації, що була створена для управління зовнішніми резервами Сінгапур; ADIA – фонд національного добробуту ОАЕ, заснований з метою вкладення коштів від імені уряду.

Інвестори погодились інвестувати в компанію, придбавши акцій на суму 2,45 мільярда доларів, в обмін на гарантію раннього розміщення.

Статистика додатку Kuaishou станом на вересень 2020 року