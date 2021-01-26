Китай на коні: як КНР обійшла США в залученні прямих іноземних інвестицій у 2020 році

За результатами Конференції ООН з торгівлі та розвитку у 2020 році Китай став головним напрямком іноземних інвестицій, спромігшись, обігнати США, які були лідерами протягом багатьох років.

Джерело: РБК

У 2020 році показники з залучення іноземних інвестицій США впали на 49% у той час, як Китай зумів привабити на 4% більше інвестицій, ніж торік. Таким чином, саме Китай став лідером та зумів обігнати США, що протягом десятиліть були лідерами.

Читай також Майже 145 мільярдів доларів за рік: Китай заявив про рекорд в залученні іноземних інвестицій

Завдяки чому Китай обійшов США

На думку Денієла Розена, що є партнером незалежної дослідницької фірми Rhodium Group, різке падіння іноземних інвестицій в США, торік, зображає широкий економічний спад через наслідки, спричинені пандемією коронавірусу.

Прямі іноземні інвестиції охоплюють:

будівництво іноземними компаніями нових заводів;

купівлю місцевих компаній та інвестування у їх діяльність.

Та не дивлячись на те, що показники США впали на 49%, у порівнянні з минулим роком, кількість іноземних інвесторів у США все одно переважає. Проте, варто зауважити, що починаючи з 2017 року інвестиції в китайську економіку зростають, тоді як в США йдуть на спад.

Ситуація з іноземними інвестиціями в Європі

Інвестиції в Європейський союз скоротились на 71%.

скоротились на 71%. Велика Британія та Італія не зуміли привабила жодних іноземних інвестицій.

не зуміли привабила жодних іноземних інвестицій. У Німеччині знизились на 61%.

У 2016 році потік іноземних інвестицій у США досяг свого максимуму, склавши 472 мільярди доларів. До прикладу, в Китаї, у тому ж 2017 році, сума іноземних інвестицій склала лише 134 мільярди доларів.

​Подібна тенденція простежується у ряді Європейських країн через високий рівень смертності та локдаун, що спричинила пандемія.