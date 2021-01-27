У Китаї вдруге допускають можливість проведення IPO компанії Ant Group Джека Ма: що відомо

Фінансово-технологічна компанія Ant Group Джека Ма може знову почати підготовку до первинного розміщення акції, коли вирішаться всі питання щодо компанії. Чому перше IPO відмінили – читайте у матеріалі.

Джерело: Bloomberg

Адже досі китайська влада розслідує питання, пов'язані з монополією Ant Group. Про це розповів глава Центрального банку Китаю І Ган в ході Всесвітнього економічного форуму.

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За його словами, питання "складні", а також існує певний ризик, пов'язаний з конфіденційністю споживачів.

Правова база для інновацій повинна бути дуже чіткою. Тому якщо Ant Group буде дотримуватися юридичних процедур, то тоді у них буде результат,

– сказав він.

Що відомо про спроби Ant Group провести IPO

Фінтех Ant Group мав провести первинне розміщення акції відразу на двох фондових біржах — Шанхайській і Гонконзькій.

Лістинг був призначений на 5 листопада 2020 року. Компанія планувала залучити понад 34 мільярди доларів. Адже загальна сума заявок на акції компанії тільки в Шанхаї досягала 2,8 трильйонів доларів.

Але за два дні до IPO розміщення акцій було призупинено. У самому Ant Group заявили, що це сталося через зміни в правилах регулювання фінансово-технологічної сфери.

Однак у ЗМІ припускали, що рішення зупинити IPO могли викликати необережні висловлювання Джека Ма – керівника материнської компанії Ant Group – Alibabа. Відомо, що за кілька днів до розміщення акцій Джек Ма розкритикував правила роботи фінансових регуляторів (як китайських, так і міжнародних).



Джек Ма – глава Ant Group / Фото Getty Images

До того ж, мільярдер після скасування IPO на кілька місяців перестав з'являтися на публіці, близько 2 тижнів тому січня виступив на онлайн-заході.

Чим займається Ant Group

Компанії Ant Group належить платіжний сервіс Alipay, який займає близько 50% ринку в Китаї. У всьому світі ним користуються понад 1 мільярд людей. Окрім цього, Фінтех надає послуги онлайн-банкінгу, страхування, займається кредитуванням і управляє активами. Холдингу Alibaba належить 33% Ant Group.

Також Ant заробляє на комісіях з видачі миттєвих беззаставних онлайн-кредитів через сервіси Huabei і Jiebei. Зараз компанія фінансує лише 2% від загального обсягу своїх кредитів, а решту залучає з інших джерел – найчастіше з банків, виступаючи посередником.