Акції GameStop подорожчали на 130% після постів Ілона Маска у твітері

Засновник Tesla Ілон Макс пожартував над тими, хто купує акції GameStop. Але це лише принесло користь компанії продажу ігор – їх акції через його твіти подорожчали на 130%.

Джерело: Bloomberg

Вартість акцій мережі магазинів з продажу відеоігор та ігрових консолей GameStop продовжила зростати після того, як Ілон Маск виклав в твітері посилання на спільноту приватних інвесторів на форумі Reddit.

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Що відомо

Маск виклав посилання на форум Reddit з підписом "Gamestonk!". Коментар засновника Tesla – відсилання до біржового мему Stonk, за допомогою якого у соціальних мережах висміюють інвесторів і бізнесменів, які здійснюють сумнівні вкладення в надії заробити.

Так, об'єднавши назву GameStop і мем Stonk, Маск, йморівно, іронізує над інвесторами, які вважають, що можуть розбагатіти на акціях компанії.



Через це вартість акцій GameStop зросла на 130% – до 339 доларів (пізніше ціна скорегувалася до 292 доларів).

Чому масово зросли акції компанії?

Акції GameStop почали рости ще 11 січня, коли стало відомо про призначеннях до ради директорів компанії – співзасновника та двох колишніх топ-менеджерів інтернет-магазину Chewy.

Крім того, зростання могло сприяти обговорення компанії серед приватних інвесторів на платформі Reddit. Користувачі форуму вирішили піти проти акціонерів й масово скупали акції GameStop.

Тому вже 26 січня ціна акцій підскочила на 93%. Для порівняння: ще 4 cічня папери компанії коштували 17,25 долара.